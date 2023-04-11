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【儲局官員】威廉斯：通脹指標仍然高企　料再加息一次然後暫停

宏觀解讀 21:53 2023/04/11

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市場繼續對聯儲局5月應否加息爭持不下，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）認為，通脹仍遠高於聯儲局2%的目標，故展望今年再加息一次，然後暫停，會是利率走向「合理的起點」（reasonable starting place）。

威廉斯坦言，看到經濟數據一直保持強勁，通脹雖有回落，但依然很高，並高於聯儲局2%目標，又指一項關鍵價格指標最近幾乎沒有出現變化，所指的應是上月底公布的PCE指數，該通脹指標2月按年升5%，僅較1月的5.1%輕微回落。

雖然聯儲局鮑威爾表示年內未有減息空間，但利率期貨顯示市場普遍預期加息周期完結後，減息很快便會出現。威廉斯表示，市場預期今年會減息，反映了投資者對經濟衰退以及通脹大幅放緩的預測。他又提到，近期銀行業動盪對經濟的影響尚未能確定。

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編輯：葉志偉

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