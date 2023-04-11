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【Web3.0】香港Web 3.0協會成立　李家超：Web3.0將創造更多機遇

股市 20:43 2023/04/11

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圖示李家超（中）、立法會主席梁君彥（左四）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右四）、財經事務及庫務局局長許正宇（左三）、保安局局長鄧炳強（右三）、創新科技及工業局局長孫東教授（左一）、香港Web 3.0協會理事會會長陳德霖（左五）、中國工程院院士陳純（右五）

由金管局前總裁陳德霖擔任理事會會長的香港Web 3.0協會周二（11日）正式成立。行政長官李家超出席成立典禮時表示，近月不少龍頭創科企業及高技術的初創公司都積極跟特區政府聯繫，考慮在香港開拓業務，這些企業涵蓋虛擬資產交易所、區塊鏈基礎建設企業、虛擬貨幣錢包及支付企業，以及其他與Web3.0相關的項目，相信能助力Web3生態圈的蓬勃發展。

李家超指，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，會堅持以技術革新推動經濟增長。他指，Web3.0的發展現時正值黃金起點，這項顛覆性的技術能改變許多原有的商業運作模式，同時創造更多新的機遇，呼籲必須敢於成為這波創新浪潮的引領者。

他又指，為了讓香港成為虛擬資產企業的最佳立足點，政府同時需要為市場提供適切的監管，釋放Web3以及相關技術的潛力，為虛擬資產服務提供者設置的新發牌制度將會在六月實施，為虛擬資產交易所提供一定程度的市場認可，確保市場穩健有序發展，保障投資者利益。

陳德霖：促進香港成為全球領先的Web 3.0城市

協會理事會會長陳德霖在致詞時表示，協會將推動相關技術變革及產業升級，並為業界創立產業標準，也透過市場研究及諮詢，為港府出謀獻策，促進香港成為全球領先的Web 3.0智慧城市和數字金融中心，為香港、大灣區及國家在數字經濟發展方面作出貢獻。

他又指，至於本港能否在數碼經濟與金融方面處於國際領先地位，則要視乎能否在數碼及數據產業化、產業數據化，以及資產數碼化等三大方面的發展。

他提到，數字及數據產業化，因Web 3.0未來料以井爆式發展，而產業數據化則無論在生產、製造、分銷、管理及衣食住行各方面，均要達到數字化，從而提升本港生產力、競爭力與客戶體驗。

至於資產數碼化，他指，除了加密貨幣與純數碼藝術品外，現實世界也有很多有形及傳統資產可供數碼化，尤其是以非同質代形式代表的產權，而資產數碼化的發展，是決定本港能否成為世界領先數字金融中心的關鍵。

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