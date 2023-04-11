  • 23°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】打破傳統規範 法國清酒WAKAZE

名人薈萃 19:22 2023/04/11

分享：

分享：

之前曾介紹過釀し人九平次在法國的輝煌事蹟，我們認識到日本清酒釀造中有一個分支是以西洋酒為目標來發展的，這當然也包括他們對西方文化的崇拜，還有嚮往及好奇西方釀造的手法，此外也有一個派系是融合日本清酒文化與西方文化來釀造清酒。由今篇開始我會介紹一個比較另類的酒藏—WAKAZE，同時他們的清酒也十分前衛。

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

不知大家有沒有去過法國，通常一定會到巴黎看艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮、蓬皮杜藝術中心等等……不過最令人難以置信的是巴黎竟然有清酒酒藏。WAKAZE成立於 2016 年，其理念是將日本清酒成為世界性的酒類飲品，並於2019年在巴黎郊區建立了 Kura Grand Paris的清酒酒藏。

WAKAZE主要使用當地原料來釀造及生產出打破傳統規範的清酒，酒精含量與葡萄酒相似，酒藏認為清酒的優質程度取決於水質和所用酒米，所以在法國精心培育了當地的酒米，成功釀造出獲獎的清酒，包括在Kura Master 2020 比賽中獲得純米類別的白金獎，以及在 2020 年的IWC作為巴黎生產的C'est la vie以清酒的形式獲得銀獎。這或許也是受法國的啟發，所以酒藏相信及使用當地的天然產品，就是為了能創造更環保的生產過程和更高質量的清酒。

WAKAZ作為法國清酒品牌，他們算是一家實驗性的酒藏，他們想與全世界分享日本的清酒，並以讓日本清酒成為世界清酒為願景。酒藏認為每個人、每個地方都有值得欣賞的地方，隨時隨地可以不受任何限制地與朋友分享美酒與食物。此外，WAKAZE更在上年十月更新了酒標設計，並更改了產品系列，以全面實現他們的口號「Saké for everyone」(讓日本清酒成為世界清酒)！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】賞櫻春の番外酒 太平山．十二
2023/04/01
【清酒新世界@iM網欄】賞櫻春の番外酒 太平山．十二
【清酒新世界@iM網欄】多樣化清酒 太平山．十一
2023/03/25
【清酒新世界@iM網欄】多樣化清酒 太平山．十一
【清酒新世界@iM網欄】夏酒季節限定 太平山．十
2023/03/18
【清酒新世界@iM網欄】夏酒季節限定 太平山．十
【清酒新世界@iM網欄】秋田縣3款果酒 太平山．九
2023/03/11
【清酒新世界@iM網欄】秋田縣3款果酒 太平山．九
【清酒新世界@iM網欄】大吟釀 壽保年 太平山．八
2023/03/04
【清酒新世界@iM網欄】大吟釀 壽保年 太平山．八
健康養生 日本 清酒 巴黎 法國

上一篇文章

【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠

下一篇文章

【賢行軼事@iM網欄】《小男人周記》音樂劇試演：建立香港音樂劇新生態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力
【額外收入】無學歷又唔識上網都可以有副業 只要你有體力
【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！
【額外收入】正職以外另一份工 熟悉網絡世界有最大優勢！
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍
孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款