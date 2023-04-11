【清酒新世界@iM網欄】打破傳統規範 法國清酒WAKAZE

之前曾介紹過釀し人九平次在法國的輝煌事蹟，我們認識到日本清酒釀造中有一個分支是以西洋酒為目標來發展的，這當然也包括他們對西方文化的崇拜，還有嚮往及好奇西方釀造的手法，此外也有一個派系是融合日本清酒文化與西方文化來釀造清酒。由今篇開始我會介紹一個比較另類的酒藏—WAKAZE，同時他們的清酒也十分前衛。

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

不知大家有沒有去過法國，通常一定會到巴黎看艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮、蓬皮杜藝術中心等等……不過最令人難以置信的是巴黎竟然有清酒酒藏。WAKAZE成立於 2016 年，其理念是將日本清酒成為世界性的酒類飲品，並於2019年在巴黎郊區建立了 Kura Grand Paris的清酒酒藏。

WAKAZE主要使用當地原料來釀造及生產出打破傳統規範的清酒，酒精含量與葡萄酒相似，酒藏認為清酒的優質程度取決於水質和所用酒米，所以在法國精心培育了當地的酒米，成功釀造出獲獎的清酒，包括在Kura Master 2020 比賽中獲得純米類別的白金獎，以及在 2020 年的IWC作為巴黎生產的C'est la vie以清酒的形式獲得銀獎。這或許也是受法國的啟發，所以酒藏相信及使用當地的天然產品，就是為了能創造更環保的生產過程和更高質量的清酒。

WAKAZ作為法國清酒品牌，他們算是一家實驗性的酒藏，他們想與全世界分享日本的清酒，並以讓日本清酒成為世界清酒為願景。酒藏認為每個人、每個地方都有值得欣賞的地方，隨時隨地可以不受任何限制地與朋友分享美酒與食物。此外，WAKAZE更在上年十月更新了酒標設計，並更改了產品系列，以全面實現他們的口號「Saké for everyone」(讓日本清酒成為世界清酒)！

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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