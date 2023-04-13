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【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 《再見 寧靜海》

名人薈萃 17:18 2023/04/13

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青蔥歲月的初戀記憶，是越朦朧，越銘心，是怎麼也抹不掉的甜、澀、唏噓。
它像莫名飄來沁人心脾的淡淡花香，慢慢轉成濃烈的思念，再化作，一聲嘆。

程子諾這個月走了幾個好運。
第一個好運，是竟然能在Swire 這大機構找到一份夜更文職，值班的時間是有點刁鑽——晚上八點到凌晨四點，但一週只返四個晚上，剩下的時間，可以讓他安心專注他的插畫創作。

第二個好運， 是每一個年青創作者都想遇上的好事。
他近日一鼓作氣完成的幾張插畫，被一家網絡消閒雜誌看中，除了馬上合作外，還「追單」，請他繼續畫，發表成《春夜の戀》系列，在雜誌平台上接著發布。

第三個好運，也是最貼心的——他竟然再遇上青蔥歲月的初戀女生！
這份甜變成他創作靈感的泉源和動力，令作品變得更富感染力，怪不得被雜誌社看中。

重遇初戀女生的經歷，也是一片甜。
當年女生和他住得近，連就讀的學校都離得不遠。
他每天坐小巴上、下學都會遇上那女生。
上課嘛，同一個小巴站上車。
下課嘛，他會走一小段路，在女生等車的小巴站候著她的到來，再不經意的在她後面排隊。

「你這叫跟蹤狂，stalker！」他經常被朋友取笑他當年的行為。
但他很享受一起「乘車」的歡愉。
這些偷偷快樂的日子，維持了半年，然後，女生不再出現，大概是搬走了。
程子諾也憂鬱了好久。

料不到這種「偷看」的日子，又默默地鑽了出來。
而且是在他開始Swire 夜更工作的頭一天，在他坐回家的通宵巴士上。
女生還是同樣的清秀，側面還是那麼白哲可愛。
大家又在同一個巴士站下車。
他在離女生幾步之外，等她先下車，站穩，自己才慢慢移步。
「你趕快啊！」巴士司機暴躁的聲音在夜裡特別洪亮。「下個車還磨磨蹭蹭的，一個大男人，手腳怎麼比老人家還慢。%@#*&#，還不走？」

程子諾不怪這滿口髒話的司機，自己樂滋滋的跟在女生後面，直到她拐彎走進一座大廈。
像不像約會後送女友回家？
他笑咪咪的再望一眼，才飄飄然的慢慢踱回家。
月色，佳人。
瀰漫著戀愛味的插畫靈感，就是從當晚開始流暢起動。
直到幾個禮拜後，雜誌社的編輯問道：「小程啊，你的作品嘛，畫功、結構、意境全都很好。
但裡面一直出現的女生，能不能給她加個影子，月色下總該投個影吧？」

當晚程子諾因著編輯的話，刻意關注女生走路的姿勢，才看到女生總走在暗處。
樹影、大廈的黑影、街邊垃圾桶的影子，但凡她走過的地方，離不開盡是暗處。
他加快速度，在女生拐彎走進大廈後，馬上跟了上去。
空蕩蕩的大堂，只有個保安員。
保安員走向他，瞪了一眼，兇兇的問：「臭小子！每個晚上都在外面徘徊，你在打什麼壞主意？」
「我？！」
「不是你是啥？一個人鬼鬼祟祟的，我注意你好幾個禮拜了，晚晚都往我這邊看了又看⋯⋯」
其他的話，冒著冷汗的程子諾沒再聽下去。
他一口氣跑回家，把有異靈能力的朋友凡仙從睡夢中揪了起來，聽自己斷斷續續地在電話裡大概說了一遍。
「凡仙，我不懂，再遇初戀這大好事，出錯在哪？」

第二天，凡仙告訴程子諾。
女生是他的初戀，這不錯。
他也是這女生的初戀。
女生走在暗處，也不錯。
她的確是當年的那個女孩，只是不幸遇上突發交通意外，早已經逝世了。
她因著執念沒有離開，隨著心願一次次重返她留戀的地方。
然後遇上了程子諾。
她沒有惡意，只是丟不下她的初戀。

凡仙不太會說安慰人家的話，只是最後對程子諾說：「我來送她走吧，她是個好女孩。」

《再見 寧靜海》。陳卓賢 。

著地之後 請忍痛放手
變凡人之後
教我遺忘星宿
私奔到達過月球
掙不脫命中魔咒
別說和誰 印過一雙 腳印就夠

這晚夜 毫無重心的感覺 再襲來
這片地 完全無引力 怎麼愛
不敢再次 抬頭看
天邊的朗月
讓代表心那塊石 沉向深海

作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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欄名 : 有故事的人

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