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【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠

理財智慧 19:24 2023/04/11

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2023消費券將於4月16日派發，DFI 零售集團旗下品牌萬寧、7-Eleven及惠康均推出優惠，如買滿指定金額禮券送現金券；使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay滿指定額可享即時扣減優惠。

    點擊圖片放大
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2023年4月17日至30日，於萬寧分店購買1,000元禮券即送50元禮券，買2,000元禮券送100元禮券，買3,000元禮券更送200元禮券。每人每日限購3,000元禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。

 

此外，使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay可享高達$420即時扣減優惠：

 

推廣日期 消費金額及優惠 適用地點 支付工具
4月16日 - 5月31日 購物滿$298，即時扣減$28 萬寧門市分店 八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay
4月16日 - 7月15日 購物滿$398，即時扣減$48 萬寧門市分店 八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay
購物滿$698，即時扣減$98
4月16日 - 5月31日 購物滿$808，即時扣減$98 萬寧網店 八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay*
(*BOC Pay 只適用於萬寧門市分店)
4月16日 - 4月30日 購物滿$998，即時扣減$148 萬寧門市分店 八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay

至於7-Eleven亦推出買禮券送現金券優惠，由2023年4月12日至6月30日，顧客凡購買300元現金券（一套10張$30現金券），即額外送多一張30元現金券。現金券有效期至2023年10月31日，而贈送的$30現金券有效期至2023年7月31日，顧客可使用任何支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用。不過所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。

惠康則由2023年4月7日至20日，於店內購買購物禮券，即享額外回贈。顧客凡購買1,000元禮券，即送一張50元禮券，贈送的50元禮券有效期至2023年5月31日。

另外，顧客即日至4月13日期間，買1,000元禮券即享一張50元禮券，再額外多一張30元現金優惠券。贈送的$30現金優惠券有效期至2023年4月30日，下次購物滿$380即可使用。

每人限購1芾禮券，可使用任何支付工具購買。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

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撰文 : 陳楚琨

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