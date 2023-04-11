【賢行軼事@iM網欄】《小男人周記》音樂劇試演：建立香港音樂劇新生態

藝術文化發展範疇很廣泛，而舞台演出除了音樂會外，包括話劇、舞台劇、音樂劇等等。在香港跟很多不同體育和文化項目發展一樣，音樂劇亦面對各種資源不足的問題，場地、資金都是問題，沒足夠機會表演給觀眾，阻礙普及性就會影響收入，不免難於培養人才，再循環至影響發展。政府每年對藝術團體的資助，老實說只是杯水車薪，與其乾等，倒不如跳出框框，自已創造出路，嘗試建立一套產業化模式。要開闢一個模式，除了夢想，還需要有創造力和執行力才行，而香港出現了一位年輕人：陳恩碩導演。

亞洲地區，日本、韓國舞台表演都建立出商業化模式，在私人劇場長演劇目，當初可能企業在場地、製作或宣傳上作出資助，但最終劇團或劇目變成可自負盈虧，這樣才可算真正發展起來。在美國的模式則更具競爭性，紐約百老匯可說是全球舞台表演者的「聖地」，雖然可以容納數十家劇場，但不同劇團也要爭取上演機會。一齣音樂劇從策劃到上演，至少要花兩三年時間，製作人在地方劇院做過預演後，如果反應理想，便會向百老匯大劇場爭取檔期。在預演過程中同時也會吸納投資者，有更多資金的話劇團便可調整表演的規模，例如更具吸引力的舞台設計和特效等等，而正式公演時，票房便是投資者的回報，所以長壽音樂劇的回報可以很可觀。

之前我在專欄介紹過香港首齣長壽音樂劇《我們的青春日誌》，有固定的演出劇場，不用將就場地斷斷續續地上演，上月我再次入場觀賞他們第200場的演出，突破了香港舞台劇歷史紀錄，而且現在還繼續上演中。但只有一齣劇，並不能發展成為一個生態，陳恩碩終於帶來了新作品，演藝界前輩鄭丹瑞將他自己的得意之作《小男人周記》交給陳恩碩轉化為音樂劇。

上星期我到柴灣一幢工業大廈的單位觀賞了《小男人周記》的試演，這也是當年《我們的青春日誌》的試演場地，可以說是夢想的起點。雖說試演但也有三十多場次，那晚座無虛席，還有不少演藝界前輩。我本來有些擔心，因為《小男人周記》雖然風靡一時，但始終是80年代的故事，會否不合時宜，但很快便多慮了，因為人與人之間的關係，不論時代背景，也會相同地出現。

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此劇的特點是除了男女主角，分別飾演梁寬和他太太Ann的譚永浩和廖嘉敏外，其餘四位演員張詠怡、駱靖琳、李宙熹和沈柏年，全都一人分演十個角色。雖然在舞台劇中一人分演多角的情況並不罕見，但全劇只有6位演員，不斷轉換角色而不使觀眾混亂，每個角色都非常到位，有充足機會讓演員發揮，真的讓我印象很深刻。佈景以簡約為主，但已足以營造場景，而轉換場景有如變魔術一樣，也是欣賞的亮點之一。演員也需高度參與場景的轉換，真的有夠他們忙的了！另外不止演員要一人分飾多角，值得留意的是，就如《我們的青春日誌》般，這次《小男人周記》音樂劇的編劇、作曲、填詞、編舞、監製，甚至佈景及燈光設計，同樣由陳恩碩一手包辦。因為是試演階段，我便不劇透太多，亦因為試演的關係，我帶著一點挑剔的心態來觀賞，作為一位稱職的試演觀眾，欣賞後給予意見。

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不同界別，例如體育、不同藝術、文化範疇經常把產業化掛在嘴邊，或我們在商業世界也經常希望改變現有生態，但有多少人有魄力真正敢於實現出來。世界不會在你明天睡醒便馬上改變，但不論最後結果，首是要有相信能改變環境的心態和志氣。我們也希望香港舞台表演模式出現改變，建立本地的模式的話，可以進場給予一份支持，期待《小男人周記》音樂劇正式公演。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，永遠追求突破，幾番顛覆市場，喜歡新嘗試，樂於創新。現為美國運動品牌K-Swiss、MERRELL、Saucony、法國品牌Palladium區域總經理。

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