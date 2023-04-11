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【開會濾鏡】Microsoft Teams與Snapchat攜手合作　新增20多款AR濾鏡

科技 19:01 2023/04/11

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過去幾年，無論在哪裡辦公都總離不開用Microsoft Teams開會，Microsoft亦想方設法提升用戶的開會體驗。近日，Microsoft就與Snapchat攜手合作，宣布在Microsoft Teams上新增20多款Snapchat Lense - AR濾鏡，希望令用戶開會時更歡欣。

今次雙方合作，主要透過採用Snapchat的Camara Kit，將AR濾鏡整合到Microsoft Teams中。當中的AR濾鏡，可讓用戶變成卡通角色，並提供有趣的背景，如Airy Sparkles等。

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除了濾鏡，更新增不少有趣的背景。

用戶可根據以下步驟開啟使用AR濾鏡：

一）點擊「視訊效果」選項

二）點擊「更多視訊效果」

三）可以滾動過濾器類別，然後點擊Snapchat選項

四）瀏覽所有Snapchat Lenses選項，選擇自己喜歡的濾鏡

五）點擊「現在加入」進入會議

 

若已經身在會議，也可使用以下方法切換到Snapchat Lenses

一）點擊屏幕頂部的「更多」選項

二）點擊「視訊效果」

三）可以滾動過濾器類別，點擊 Snapchat 選項

四）選擇自己喜歡的Lenses

五）點擊「預覽」來查看效果，或直接點擊「套用」快速添加Lenses到視訊中

 

不過，目前仍只適用於「經典」版本的 Microsoft Teams，而不是最近宣佈的正在公開預覽中的新版本。

 

責任編輯：李彥煒

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