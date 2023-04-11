【材·智論@iM網欄】環保計劃不能只得「回收」

對社會、企業及個人而言，推行環保都是一項可持續的工作。換言之，環保並非一朝一夕的短期任務，而是需要有長遠的計劃與目標，以及行之有效的日常運作。

港府去年底頒布的「玻璃飲料容器生產者責任計劃」，將於今年5月1日起全面實施。屆時，玻璃瓶裝飲品供應商必須先向環保署登記成為登記供應商，方可在本港分發玻璃瓶裝飲品，否則即屬違法。此外，為了促進廢玻璃飲料容器的循環再造，供應商及入口商要就玻璃飲料容器繳交每公升0.98元的徵費，而政府則以招標方式委託承辦商，為各區提供玻璃容器收集及處理服務。

香港每年大約產生10萬公噸廢玻璃，以往大部分都被送往堆填區處理。但玻璃是一種惰性物料，不能在堆填區內自然分解。雖然廢玻璃可以回收再造、轉廢為材，製成新的玻璃產品或建築材料，然而廢玻璃容器的經濟價值相對較低，且收集及運輸成本高，一直難以單靠市場去推動回收。因此，「玻璃飲料容器生產者責任計劃」的整體概念，由政府委騁承辦商回收廢玻璃，並由玻璃飲料容器生產者承擔回收成本，無疑是一個可行的方案。但它是否能奏效，筆者暫時仍然有所保留。

港府向來的政策以及這個「責任計劃」，都只是着重於提高玻璃回收率，卻沒有推動本地回收再造產業。故此，回收品大部分均要依賴出口去消化。當回收國家因不同因素減少或暫停入口回收物料，香港的回收業便會面臨極大經營挑戰。

由於工作關係，筆者早年便已接觸歐洲的回收產業鏈，各國都有企業為不同的回收物料研發環保產品。例如在比利時，回收的車軚在經過消毒處理、磨碎、編織後，可以生產成環保地墊。這種環保地墊由於不含棉質，故不會藏塵蟎，能夠保護兒童呼吸系統，避免引發哮喘等敏感症狀。地墊更可因應客戶的需要而客制化生產，免卻不必要的切割，減少棄置，減輕對環境所造成的負擔。有了這些產業的配合，回收物料就可以在本地再造，由本地市場消化，而毋須倚靠運往外地，同時也減少了運輸上的碳排放。

筆者認為，香港政府在致力提升玻璃回收率的同時，也應提升玻璃再造品的普及度，着力推廣環保磚及玻璃砂等玻璃再造品的應用，並鼓勵工程及建築業界使用本地生產的玻璃再造材料，這樣才可以令本地回收產業鏈得以完善，同時令本地市場增加應用環境友善的產品，更多元化地去建立一個環境友善的社會。

作者簡介： 撰文：黃志明（Eddy） 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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