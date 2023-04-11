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【銀行危機】瑞典最大退休基金怒炒CEO　連踩3雷買齊SVB、FRC、SB

股市 19:25 2023/04/11

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【銀行危機】瑞典最大退休基金怒炒CEO　連踩3雷買齊SVB、FRC、SB

瑞典最大退休基金 Alecta投資失利，因買齊美國三大陷入財困和倒閉的銀行，損失19億美元，引起巨大回響，其行政總裁 Magnus Billing終於被解僱。

Alecta 指，該虧損「嚴重損害大衆對其投資戰略的信心」，決定讓Magnus Billing離開公司，立即生效，至於空缺一職暫由副行政總裁Katarina Thorslund 代理，並即時開始尋找新任行政總裁。自2016年起，Magnus Billing 一直在Alecta工作。

Alecta管理資產達1100億美元，資料顯示，Alecta曾是矽谷銀行母公司 SVB Financial （美：SIVB）的第五大投資者，同時亦是Signature Bank（美：SBNY）的第六大股東，以及第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）的第五大股東。

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記者：伍鍵文

美股 瑞典 退休基金 基金 銀行
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