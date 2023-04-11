美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險

美國政府近期被指有多份高度機密文件外洩，當局已著手調查事件。負責公共事務的國防部助理馬爾（Chris Meagher）表示，部長奧斯汀（Lloyd Austin）於上周四（6日）察覺事件，其後已連續數日和盟友召開會議，評估造成損失，並成立小組評估外洩資料範圍，及審查訪問相關資料的權限。

美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為 【下一頁】

馬爾表示，國防部正密切關注外洩資料遭到外洩的途徑以及去向。有國防部官員表示，當局已採取措施限制瀏覽資料人數，包括定期審查瀏覽名單，確定瀏覽資料人士需要。馬爾直言，外洩文件一事對國家安全構成非常嚴重的風險，且亦或傳播虛假訊息，當局正仔細研究情況。

白宮發言人柯比（John Kirby）亦問及，美國是否已對或有更多資料遭到外洩作好準備。他回應表示，不清楚是否將有更多資料外洩，承認對情況感到憂慮。

美國援烏軍情密件外洩 五角大樓調查 【下一頁】

柯比亦承認，未清楚機密外洩的背後推手身份，亦未清楚其動機。他透露當局在篩查外洩資料，目前仍在確定其真實性，但發現部分文件已被篡改，他亦未有進一步解釋。

美國政府早前被指洩露一批高度機密文件，內容包括軍方及情報。其中一份文件顯示，俄軍在戰場上實際死亡人數遠低於美國政府公布。

有文件指俄軍傷亡人數介乎1.6萬至1.75萬，但烏軍傷亡人數則達7.1萬。但美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）去年11月曾指，俄軍死亡人數達10萬，和烏軍相近。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀