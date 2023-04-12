【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排

姜濤人氣爆燈，連帶粉絲姜糖為他舉行的慶生活動亦厲害過人。繼上星期在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE特設的姜濤生日主題打卡佈置開鑼之後，姜濤香港後援會再下一城，將於4月30日姜濤生日正日於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，這絕對是一眾姜糖生日應援的重頭戲！姜糖們身體力行步行1.5公里作善心籌款，同時在會場向姜濤送上滿滿生日祝福。

姜糖除了購買力驚人，執行力同樣嚇親人，一個接一個的大型慶生活動，規模之大可媲美一家公司的出品，難以想像都是由後援會一群姜糖義務性質， 在工餘時間籌辦出來的，當中除了愛還是愛，大家都希望給予姜濤滿滿的愛，擔擋他的後援到最後。

▲ 距離姜濤24歲生日還有不足１個月，姜糖們的應援活動一浪接一浪 「Keung To Charity Walk 2023」是一眾姜糖生日應援的重頭戲！

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3米高充氣小濤濤及打卡位

今次「Keung To Charity Walk 2023」的步行籌款活動，起點及終點設於科學園科技大道東，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點，全程1.5公里，沿途擺放小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁、生日主題打卡佈景板以及頒獎台等，讓參加者邊步行邊打卡，跑手需在30分鐘內完成行程，完成後可領取完成紀念品，並於天幕廣場繼續打卡留念。

另外，大會當日於科學園高錕會議中心（金蛋）一帶設有參加者限定的會場區域，讓參加者存放個人物品，同時特設換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃，以及6大步行造型打佈景板，會場區域只限持有參賽者號碼布人士進入。是次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，幫助社會更多有需要的大眾。

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領取選手包及限定加購品安排

為方便參加者輕裝上陣前往場地，各位成功報名人士可於 4 月 21 至 23 日提早領取選手包，以及領取早前經網上預購之限定加購紀念品，有關領取的詳情已陸續經電郵發放予參加者，如於 4 月 14 日仍未收到有關電郵，請發電郵致活動秘書處 或致電 2338 7221 查詢。

選手包內包括運動衫、毛巾等，當中的號碼布是參加者於活動當日入場的憑證，務必好好保存。活動當日會場不設領取紀念包及限定加購品，如未能親自提早領取可由指定人士代領。

往返會場特別交通安排

此外，為方便參加慈善步行人士前往會場，大會將提供接駁巴士安排，去程由大埔墟港鐵站出發，由 7am-11:30am 每隔半小時開出；回程則由科學園前往銅鑼灣，巴士只供已預購車票人士乘坐。已經網上購買乘車票的人士，可於領取選手包同時領取實體乘車券，當日必需憑票乘車。如未能購買車票，建議乘搭公共交通工具前往會場。

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姜濤生日月活動多籮籮，姜糖的執行力強勁，也想說說他們驚人的購買力。其實很多姜濤代言過的廣告商肯定都知曉，如去年麥當勞換貼紙，姜糖們就集眾人之力短時間內掃清全港姜濤款式的貼紙。而今次要講的是在尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」，本身這裏無須派籌，大家可自行walkin購買蛋糕和雪糕甜品，結果由於姜糖人數眾多，加上購買力驚人，大家要提早去排隊不在話下，更連日來兩間甜口店的食物經常未到下午已被一掃而空，經過幾天復活節假期，兩間甜品店在周一（10日）分別於IG出Story，表示由於食材供應短缺而需於周二（11日）休店一天。或者店主也未想到會出現此情況，不過大家有了今年的經驗，相信已經知道姜糖的威力，下次一定識做！

姜濤說希望繼續做好作品，讓粉絲再多一點驕傲；姜糖說希望以行動讓外界知道姜濤的受歡迎程度，一直「盡力掃」代言品，冀為姜濤添面子，大家都努力地用各自的方式守護著大家。

▲ 姜糖常說：我是姜糖 我驕傲

姜糖到底有幾愛姜濤？相信這是難以衡量的，因為這份愛是無價，但肯定的是，姜濤快樂時他們快樂，姜濤去年參加籃球賽受傷，他們心如刀割，姜濤年初被抨擊抹黑閉關的數個月裏，姜糖也不好過，只能粉絲間互相扶持鼓勵，守候着姜濤回來的一刻。隨着4月2日西九音樂節姜濤重返舞台，表演大獲好評，帶上新歌《Dummy》重新出發，430姜濤生日將致，大家可以開心好好「過節」。

聽講很多姜糖已經安排好早上到科學園慈善步行，完成後再回到姜濤灣（銅鑼灣）慶祝，實行由朝玩到晚，相信隨着已通關加上旅客，當日姜濤灣定必很熱鬧。

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尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」



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銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」



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430限定店精品

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姜濤香港後援會部份生日應援

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4.2 西九音樂節精彩演出相片回顧

▲ 姜濤唱出新歌《Dummy》大獲好評 歌詞亦甚具意思 相片來源：姜糖

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▲ 連唱6曲後 姜濤以近22秒鞠躬向姜糖和批抨過他的人致謝致歉 姜糖深受感動

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記者：張以正