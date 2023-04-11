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【復活節2023】街訪：趁假期小旅行

商業 18:24 2023/04/11

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傳媒人Louis Choi向來喜歡大自然活動，疫前每星期都會去行山或到郊外踩單車，疫下他每周更增加至每周3次，「一來疫情期間沒甚麼地方好去，二來有益健康」，這個復活節假期，他聯同2、3位朋友一同踩單車到內地，「我們經蓮塘口岸去鹽田、沙頭角等地，欣賞沿途風景之餘，也飲飲食食。」他說蓮塘口岸是新關口，可以人車直達，非常便利單車友。

【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦

「踩單車到內地，路程來回約130公里，在香港只能踩60公里，所以更加滿足」，在鹽田吃東西，人均消費約100至200元，這價錢已經吃得很豐富，「上次吃了腸粉、拉麵，今次試海鮮街」，他表示，回港後也打算逛商場買電視機，預算約在1萬元左右。

傳媒人Louis Choi

從事教育界的Lawrence Lau同樣於復活節假期外遊，去了澳門兩日一夜，「去了吃葡國菜，以及參觀新的酒店和商場」，人均消費為2,500，因為仍未續領護照，他在餘下的復活節假期都是留港消費，「主要是低消費活動，如行山、拍照等」，這些都是他平日喜歡的活動。說到快將派發消費券，Lawrence表示沒甚麼購物目標，可能會買一些換季衣服或外出吃飯等，其餘都會儲蓄起來。

【疫後復常】捷旅首季查詢漲350%　增聘3成人手

本報記者：歐陽佩

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