【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦

今年清明節及復活節為復常後首個長假期，據統計，由兒童節（4日）起4天，累計已有近133萬本港居民出境，同期入境香港居民有74萬，「淨流出」58萬人，期內入境旅客僅26萬人次。本地人報復式旅遊，入境旅客卻未能填充缺失，本地餐飲及零售業均叫苦連天，部分表示假期生意下跌約4成。

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餐飲業：整體生意淡靜

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，他與幾間食肆負責人談過，餐廳雖有內地遊客到訪，但整體生意淡靜，他中午去中環酒樓吃飯，亦只有4、5枱客人，反映本地消費力疲弱。

雖然快將派消費券，但黃家和稱餐飲業所佔份額正在逐步減少，「第一次派發餐飲業界佔30%，第二次佔25%」，他估計今次佔20%左右，希望能在300億消費券中爭取到70億元生意，「現在大家收入不多，有消費券會先購買必需品」，再加上之前聖誕節至農曆新年期間，香港人已大吃大喝了一輪，現在外出吃飯會選擇較經濟、能醫飽肚的餐廳，故對中高端餐廳的影響最大。

不過黃家和對今年本地餐飲業仍有期望，「首先是有消費券，如每個月多逾10億元生意，提升逾10%生意額，已經有幫助」，此外政府向海外推廣旅遊業，亦有望於6月中增加海外及內地旅客，「現時周末內地旅客只有8萬左右，只及疫前16.5萬的一半」，他期望政府多吸引高端旅行團來港，年底經濟復常後，餐飲業可望回復至疫前9成生意，「但這還需看環球經濟」。

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和

天大集團控股有限公司於本港設有28間日本餐廳，由普羅至中高端消費都有，董事王頌聲（Johnson）表示，今年生意與疫下比較跌3成，「中高端餐廳訂枱只6成，低消費餐廳則影響不大，有8至9成訂枱」。他稱今年復活節沒推出特別宣傳，百多元的定食毋須特別推廣都受本地市民歡迎，惟較高價的廚師發辦（Omakase）則推出了買一送一吸客，「餐廳雖有內地旅客，但只佔1至2成，彌補不到外遊的本地客。」

王頌聲指出，快將派發的消費券將有幫助，過去經驗是可提升1至2成生意額，他預期今次情況相若，但今年整體生意仍是「要守」，他的不同餐廳有賺有蝕，生意額將「持平、賺少少」。

▲ 天大集團控股有限公司董事王頌聲

零售業：生意跌4成

尖沙咀手信店嘗琉珍負責人Wayne亦表示，今年復活節市況淡靜，「平時旅客佔了我們生意額的7成，包括來自內地、韓國、菲律賓及星馬等，本地熟客則佔3成，今年假期明顯少人，少了3至4成生意額。」他表示，本地熟客的單價通常較大，約每單600至800元。

通關之後，嘗琉珍推出了門市8折優惠谷生意，成績顯著，假期前生意上升了4至5成，「我們的產品可以試食，夏威夷果仁豆塔、蝴蝶酥、杏仁酥都受客人歡迎。」他對消費券期望不大，反而是希望暑假旅客增加，提升3成生意額。

▲ 嘗琉珍推出了門市8折優惠谷生意，假期前生意上升了4至5成。

通關之後商場都力推優惠爭生意，新城市廣場今年的活動推廣費就高達500萬元，新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，3月撤銷口罩令後，市民外出購物及用膳的意欲大升，帶動新城市廣場的人流及營業額重回疫前水平，「4月份派發消費券，故此商場今年復活節推廣費亦加碼50%。」

據周一（10日）最新數字，新城市廣場復活節整體人流及商戶營業額雙雙報捷，按年錄得20%增長，當中以食肆、超市百貨、珠寶鐘錶、電子影音、美容商戶等升幅最為顯著。

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯

【復活節2023】市民紛外遊 食肆不敢樂觀

本報記者：歐陽佩

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