【金管局加薪】金管局2023年度整體加薪2.4%　另發放2.4個月獎金

金管局公布2023年度薪酬檢討結果，財政司司長批准金管局員工的整體固定薪酬調高2.4%，另撥出相當於固定薪酬的1.35%以獎勵表現出色的員工，定薪部分加薪幅度已為近三年最高。另外，金管局員工將會獲發相當於總薪酬19.93%的浮動薪酬，約相當於2.39個月月薪，實際分配金額會才按員工2022年工作表現而定。

政府新聞稿指，財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了管治委員會透過外匯基金諮詢委員會提出的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

近4年金管局薪酬檢討結果

年度 整體固定薪酬調整幅度 表現出色員工額外獎勵 浮動薪酬總額 2023 +2.4% 1.35% 19.93% 2022 +2.2% 1.35% 20.28% 2021 凍結 凍結 20.08% 2020 +2.5% 0.5% 20.13%

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記者：麥德銘