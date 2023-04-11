【單位直撃】投資者深感近期樓價升幅不大　趁租客遷出即賣樓　物業5年半升值20萬

近期樓市回暖，有投資者趁機沽貨。中原地產許偉業說，葵涌月海灣2座中層E室，實用面積403平方呎，兩房間隔，今年2月底放盤，原叫價590萬元，日前終以575萬元沽出。據悉，買家為一對母女，因有意盡快上車，三日內連睇荃灣、青衣及葵涌區多個屋苑，終覺得月海灣樓齡相對較新，所以入市。

許偉業說，原業主一直將單位放租，有感近期樓價升幅不大，加上租客遷出，所以決定沽貨套現，其後再作打算。

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資料顯示，原業主於2017年9月以555萬元購入上址，持貨約5年半，現帳面賺20萬元離場，物業期內升值約4%。

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