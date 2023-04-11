【疫後復常】捷旅首季查詢漲350%　增聘3成人手

上一篇文章
【復活節2023】港人長假期外遊 餐飲及零售業喊苦
蟄伏3年，香港人開始報復式旅遊，捷旅旅遊今年首季的顧客查詢比上季增長350%，數目回復至疫前7成；與郵輪假期相關的客戶查詢則按季增加400%，至疫前的85%。雖然查詢數目激增，但因面對航班數目、人手短缺等問題，前路仍困難重重，集團今年首季整體銷售額只達疫前（2019年）同期的3成，若相等於2019年全年整體銷售額的1成。
捷旅集團有限公司主席何栢霆（Ronnie）表示，現時雖有大量旅客想出遊，不過卻苦無機票，「旅行團尤其需要大量機位，但現時航班只及疫前40%，更有航線仍未恢復，令旅行團的增長尤其緩慢。」除機位之外，酒店亦非全面營運，只提供約6成房間，加上燃油、租車等成本上漲，旅行團人均價格上升了30%。
捷旅旅遊有限公司董事總經理江梓泓（Marco）指出，集團高峰期約有200名員工，疫情期間最差時只剩10人，現時他們正在招兵買馬，員工人數已達50人左右，Ronnie補充稱，他們需要各方面的人才，包括領隊、櫃枱銷售員、營運規劃同事等，在航班逐漸恢復供應的前提下，期望今年第三季可以再增聘多30%人手。
郵輪價錢具競爭力
Ronnie表示，世界變得很快，以前做得很好的俄羅斯、伊朗行程，現在因政治問題都很難去，所以他們會大力發展南美、南太平洋、南北極等旅行團，另外他預言郵輪需求亦一定會上升，「因為郵輪的價錢具競爭力，一做促銷就很抵玩」，現時不少五、六星級郵輪都有推出新船，「平均每年都有8至10艘」，而每間船公司都有不同風格、等級和設備，將是不同的享受。Ronnie稱，他們現在會做好客戶聯絡，邀請熟客至到港的新船吃飯，了解航線及設施，增加報團興趣。
盡管前路崎嶇，但Marco仍對前景樂觀，表示需要的只是時間，「因為外地的接待、租車等都需時恢復，旅遊業仍需1年至1.5年去復甦」，他們預期今年第三季將會恢復至疫前50%生意額。
本報記者：歐陽佩
《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：