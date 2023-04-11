【疫後復常】捷旅首季查詢漲350%　增聘3成人手

▲ （左至右）捷旅旅遊有限公司董事總經理江梓泓及捷旅集團有限公司主席何栢霆表示，期望今年第三季可以再增聘多30%人手。（湯致遠攝）

蟄伏3年，香港人開始報復式旅遊，捷旅旅遊今年首季的顧客查詢比上季增長350%，數目回復至疫前7成；與郵輪假期相關的客戶查詢則按季增加400%，至疫前的85%。雖然查詢數目激增，但因面對航班數目、人手短缺等問題，前路仍困難重重，集團今年首季整體銷售額只達疫前（2019年）同期的3成，若相等於2019年全年整體銷售額的1成。

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捷旅集團有限公司主席何栢霆（Ronnie）表示，現時雖有大量旅客想出遊，不過卻苦無機票，「旅行團尤其需要大量機位，但現時航班只及疫前40%，更有航線仍未恢復，令旅行團的增長尤其緩慢。」除機位之外，酒店亦非全面營運，只提供約6成房間，加上燃油、租車等成本上漲，旅行團人均價格上升了30%。

捷旅旅遊有限公司董事總經理江梓泓（Marco）指出，集團高峰期約有200名員工，疫情期間最差時只剩10人，現時他們正在招兵買馬，員工人數已達50人左右，Ronnie補充稱，他們需要各方面的人才，包括領隊、櫃枱銷售員、營運規劃同事等，在航班逐漸恢復供應的前提下，期望今年第三季可以再增聘多30%人手。

郵輪價錢具競爭力

Ronnie表示，世界變得很快，以前做得很好的俄羅斯、伊朗行程，現在因政治問題都很難去，所以他們會大力發展南美、南太平洋、南北極等旅行團，另外他預言郵輪需求亦一定會上升，「因為郵輪的價錢具競爭力，一做促銷就很抵玩」，現時不少五、六星級郵輪都有推出新船，「平均每年都有8至10艘」，而每間船公司都有不同風格、等級和設備，將是不同的享受。Ronnie稱，他們現在會做好客戶聯絡，邀請熟客至到港的新船吃飯，了解航線及設施，增加報團興趣。

盡管前路崎嶇，但Marco仍對前景樂觀，表示需要的只是時間，「因為外地的接待、租車等都需時恢復，旅遊業仍需1年至1.5年去復甦」，他們預期今年第三季將會恢復至疫前50%生意額。

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本報記者：歐陽佩

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