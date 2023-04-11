南韓駁斥美監聽「無稽之談」 否認搬總統府釀安保漏洞

南韓政府近日表明，指美國有傳外洩機密文件中稱美方有監聽及竊聽南韓一事為「無稽之談」。同時，南韓政府亦否認，搬遷總統府存在保安漏洞。

美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為 【下一頁】

南韓總統府有關人士周二（11日）接受韓聯社訪問時強調，龍山總統府設有防竊聽系統，而且比原本在青瓦台的系統更強。總統府隨後發表聲明，直指韓方被美國監聽為「無稽之談」。

總統府譴責最大反對黨共同民主黨毫無分辨真假之意，提出總統府搬遷導致被監聽及竊聽假設。總統府指共同民主黨急於煽風點火，在北韓不斷挑釁下，行為動搖美韓同盟，亦侵害國家利益。

總統府人士亦指出，其他美方流傳機密文件涉及的國家未曾搬遷總統府、總理府或國家機構，反駁外界輿論指被監聽及竊聽與搬遷總統府有關。而且，龍山總統府由總統及幕僚共同使用，整體維持比青瓦台更高安保水平。

美國援烏軍情密件外洩 五角大樓調查 【下一頁】

另外，美韓外長亦有就洩密文件通話。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）向南韓防長李鐘燮表示，將在此問題與韓方密切溝通及緊密合作。韓方官員亦透露，兩國防長一致認為，外洩文件內容多數為虛假，雙方通過資訊同盟進一步加強兩國信任與合作體系。

南韓國防部發言人指出，根據韓方資訊，美國防部已要求司法部就事件展開調查，相信美國會根據結果採取相應措施。發言人稱李鐘燮充分聽取美方說明，並作出回應。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培