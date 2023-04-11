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【新股IPO】陸金所控股6623周五介紹方式主板雙重上市

股樓投資 10:58 2023/04/11

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中國平安(02318) 旗下內地小微企業主金融服務賦能機構陸金所控股（06623）公布，將於周五(14日)以介紹方式在港交所主板進行雙重主要上市，並無就上市發行或出售任何股份，每手100股。聯席保薦人為摩根大通、摩根士丹利及瑞銀。

每兩股陸金所美國存託股份代表一股股份的所有權權益。

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

陸金所表示，其美國存託股份目前在紐交所上市及交易，公司已根據《上市規則》第8.05(1)條申請股份於香港聯交所主板進行雙重主要上市。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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記者：張以正

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