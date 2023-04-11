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【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸

理財智慧 18:49 2023/04/11

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今期介紹的單位為位於西貢的低密度豪宅133 Portofino。戶主因為被遊艇全海景吸引而購入單位，並找來OooooLab Interior Design協助裝修。單位原本間隔為雙連單位，每邊單位擁有3房2廳間隔，業主同時購入兩邊並打通成一個單位，總面積達2,240平方呎。經重新規劃後，單位擁有巨大客飯廳，2間主人套房，以及各1間的兒童房、兒童玩樂遊戲房、娛樂室、儲物室、工人套房整個裝修耗資約600萬元。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

單位在裝修上採用了「意式海島渡假風X日系簡潔」結合的設計風格，將意式低調時尚的奢華感結合日式室內設計簡約淡雅，營造出和諧寧靜感覺。此外，單位亦重視實用收納空間，並將戶主收藏的藝術品融合在設計之中，透過精緻質感的家具與燈飾搭配，揉入輕奢美學，創造結合度假、藝術元素的宅邸風範。

客廳色彩以白色、米黃色、純木色等淺色調為主，並透過大地色的石紋材質設計成客廳特色牆，配上鏡面及煙燻橡木色電視吊櫃增加色彩層次感，展現出輕奢感。此外，客廳亦特別加裝長型假天花，配上特色射燈及古銅鋼邊作點綴，在照亮整個客飯廳同時，亦有助空間延伸，令客廳看上更為寬闊。

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由於屋主夫婦相當喜愛日本美學的天然風格，希望主人房在設計上可以帶出和諧寧靜的感覺，因此在主人房間方面的設計、配色都盡量採用了樸實的配置。設計師捨去了複雜的線條，而是利用原木色、直紋條子、竹林圖案的床頭特色牆與簡潔間隔的方式增加空間的層次感，並藉由外在自然景色，為室內引入生機，讓房間與大自然融為一體，配上智能音響設備播放的大自然音樂流水、雀鳥聲，營造彷如置身竹林深處的寧靜氛圍，讓戶主能放鬆情緒。

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【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

與主人房相反，兒童睡房方面則採用了多種不同的用色，不單能為兒童房帶來活潑感，同時色彩刺激亦有助孩子的創意發展。考量到小朋友的活動需求，設計師特意規劃出小朋友的玩樂區域。遊戲房與兒童睡房分開，設計師運用了上下空間，善用爬梯式設計，規劃出一個屬於小朋友自己的小天地，上層更可作午睡床使用，而爬梯下層多出的位置設計成兒童系統櫃及活動小空間，讓孩子有更多的地方玩樂，同時加大收納功能放置玩具及圖書，提高實用性。

此外，在兒童區域走廊位置牆身利用了太陽及大自然卡通圖案牆紙，特意在牆身加添磁性效果，令到牆身除了是一幅卡通特色牆外，同時整幅牆也是小朋友專用的「公告欄」，可隨意用磁石貼上畫作和相片，讓孩子擁有自己專屬「創作空間」。

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裝修費用

預備、棚架及雜項工程：30萬元

電力工程：60萬元

水喉工程：25萬元

油漆工程：40萬元

泥水工程：50萬元

木器及傢私工程：290萬元

冷氣、鋁窗及玻璃工程：60萬元

智能系統：45萬元

合共：600萬元

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撰文：鄭日棱

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133 PORTOFINO 設計師 香港 工程 設計 西貢 裝修設計

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