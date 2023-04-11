【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料

最近有沒有發現詐騙短訊及電話愈來愈多?雖然橋比較舊，但仍有不少市民受騙。

騙徒透過短訊，假冒銀行、電子支付工具、郵遞服務、網店的詐騙訊息等等，誘導收訊人自動填寫個人信息。近日有詐騙集團更開始假冒電訊公司，並表示收訊人積分快到期或因不當獲取積分而限制使用帳戶等，要求收訊人到假網站輸入登入及信用卡資料，騙徒再盜用積分換領禮品或刷卡購物。

不少市民收到相關信息，沒有留意而進入網站，而且假網站版面跟真網站版面很相似，因而不以為然輸入相關個資訊，而被盜用信用卡。若遇到相同情況，建議先cut卡，免得有損失。另一方面，市民在看信息時需要提高警覺，不要將個人資訊透露。

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責任編輯：陳玉蓮