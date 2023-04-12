  • 26°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神沽比亞迪】比亞迪跌1%　巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半

股市 09:38 2023/04/12

分享：

分享：

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）披露，於3月31日當日場內沽248.05萬股比亞迪H股 （01211） ，平均每股作價217.67元，單日套現約5.4億元。巴郡的比亞迪H股股權比例由11.13%降至10.9%，相當於1.19億股。

比亞迪周三（12日）現跌1%，報226元。

一如以往，巴郡僅在減持股權跌穿整體百分點，才依例對外披露持股數目。參考上次披露日期為2月3日，巴郡近兩個月減持比亞迪速度有所放慢。

從去年8月首度披露減持以來，巴郡的比亞迪H股股權由2.25億股降至最新的1.19億股，累計減磅近一半。

王傳福上月分析內地車企價格戰，可見【下一頁】

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年3月31日：巴菲特減持248.05萬股，套現5.4億元，持股量由11.13%跌至10.90%。

2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

相關文章：

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪套現10.9億元　料今年累沽55億元

【股神又贏？】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌？ 　巴郡去年連番減持銀行股長期組合

記者：麥德銘

港股 比亞迪股份（01211） 巴菲特 比亞迪 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】AI概念股短期冇運行？盤點五一黃金周概念股

下一篇文章

【配股潮】洪九果品插13%　折讓20%配售新H股　淨籌3.4億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【內房危機】龍湖碧桂園升近半成　高盛：中資地產美元債存高回報機會　惟挑選房企仍須嚴格篩選
【內房危機】龍湖碧桂園升近半成　高盛：中資地產美元債存高回報機會　惟挑選房企仍須嚴格篩選
【美股收市】美加息預期升溫 道指升98點 納指跌0.4% 現貨金重上2千美元（不斷更新）
【美股收市】美加息預期升溫 道指升98點 納指跌0.4% 現貨金重上2千美元（不斷更新）
【阿里巴巴9988】張勇：阿里所有產品將接入「通義千問」　釘釘、天貓精靈率先測試　重上紅底股後回軟
【阿里巴巴9988】張勇：阿里所有產品將接入「通義千問」　釘釘、天貓精靈率先測試　重上紅底股後回軟
【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款