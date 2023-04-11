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【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半

股市 17:27 2023/04/11

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【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪　累計減磅近半

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）披露，於3月31日當日場內沽248.05萬股比亞迪H股 （01211） ，平均每股作價217.67元，單日套現約5.4億元。巴郡的比亞迪H股股權比例由11.13%降至10.9%，相當於1.19億股。

一如以往，巴郡僅在減持股權跌穿整體百分點，才依例對外披露持股數目。參考上次披露日期為2月3日，巴郡近兩個月減持比亞迪速度有所放慢。

從去年8月首度披露減持以來，巴郡的比亞迪H股股權由2.25億股降至最新的1.19億股，累計減磅近一半。

王傳福上月分析內地車企價格戰，可見【下一頁】

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年3月31日：巴菲特減持248.05萬股，套現5.4億元，持股量由11.13%跌至10.90%。

2023年2月3日：巴菲特減持423.5萬股，套現10.92億元，持股量由12.26%跌至11.87%。

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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記者：麥德銘

港股 比亞迪股份（01211） 巴菲特 比亞迪 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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