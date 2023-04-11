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【特步1368】特步首季銷售增長20% 渠道庫存周轉少於5個月 股價急彈逾6%

股樓投資 17:48 2023/04/11

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特步國際（01368）公布，截至3月31日止三個月之中國內地業務運營狀況，第一季度特步主品牌零售銷售（包括綫上綫下渠道）同比增長約20%，零售折扣水平為七至七五折，渠道庫存周轉少於5個月。

特步今日（11日）股價急升6.1%，收報9.9元，成交額2.2億元。

延伸閱讀：【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息  另推薦其中8股【見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

瑞信早前發表報告指，特步首兩個月零售銷售有中雙位數增長，3月增長加快至逾20%。管理層指引今年零售銷售增長逾20%，收入有雙位數增長亦提振市場信心。

報告預期特步今年收入增16%，核心品牌收入增14%，下半年展望更佳。給予特步「跑贏大市」評級，目標價由10.8元升至11.3元。

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記者：李兆明

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港股 大行報告 目標價 特步國際（01368） 零售

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