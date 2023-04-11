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【疫後復常】香港潑水節10萬人進場　帶動商場人流

商業 17:40 2023/04/11

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疫情過去，「香港潑水節2023」一連6日於清明及復活節期間供免費入場，今年的市集共有115個攤檔、200多個商戶參加，市民表示因為幾年沒去泰國，所以過去湊熱鬧，預算沒上限，喜歡就會買；有參與的商戶則指出，今年人流雖有明顯增加，但旺丁不旺財，生意額只及預期一半。

【疫後銷售】靚湯Souper轉攻網購　即日送貨搶生意

參展商：旺丁不旺財

售賣力泥水龍珠的小黑及Emma說，他們出售的是泰國聖物，泰國人通常用以供奉或佩戴，可保平安、驅走霉氣，並求財許願、積功德和善果，今年首次受主辦方邀請來擺檔，他們希望能推廣產品多於做生意，「今年很多香港人都飛走了，沒有期望，只希望能讓更多人認識，並每天賣到一條水龍珠，做到約1,000元生意。」Emma表示，到第六天的生意額跟預期相若。

小黑及Emma

Anita每年都有參與香港潑水節，今年她出售的索繩袋都是自己親手製做，「採用了日本布，但揀選了佛像、龍等圖案，配合主題，每個售價約65至90元」，她本預期疫情過去，人流增多，6天下來可以做3千至4千元生意，不過可惜最後旺丁不旺財，生意只及預期一半，而且都是朋友購買居多。

Anita

泰仨有限公司的Mark在市集售賣泰國零食，如脆雞皮、果乾及雪糕等，同時與泰國啤酒聯乘，每購物滿100元即可參加抽獎，「已第六年參與，疫情過去，今年無論人流和檔口都有所增加」，他本預期生意額會比去年及疫前增加10至20%，至第六天生意實質只上升了10%，「今年九龍城在同日舉辦了潑水節，令部分生意分流到那邊，我九龍城的泰國餐廳生意上升了10%。」

Mark

泰港潮負責人Yoki本身有店在深水埗賣大碼衫，之前在泰國入貨時看見手工拖鞋款式不錯，於是引入到今次的市集出售，首日生意額已達3千元，她預期6天的成績可達2萬元，至市集最後一天，她已達目標9成，她表示日後有機會將再擺市集。

Yoki (左)

市民：感受泰國氣氛

從事市務工作的Philippe今年第二次參加潑水節，「以前每年都會去泰國旅行、祈福，因為疫情已幾年沒去，故此香港有潑水節的話都會來祈福」，他表示會買佛牌，沒有特別的預算，看中就會買，「宗教錢不能省，但過千元就不會考慮，情願飛去泰國買」，另外會用百多元買花來拜水龍。

Philippe

陳小姐今年和仔仔來感受泰國氣氛，「今年第二次來，想買泰國食品如冬蔭公、斑蘭糕和香口小吃等，另外也會看看有沒有適合小朋友的手作小玩意」，她期望會消費1,000元以下。

陳小姐和仔仔

Tiffany今年首次與朋友過來，「疫前會去泰國行街、吃東西、按摩等，現在沒空去泰國，所以過來湊熱鬧」，她沒有特定的購物目標，會看看手工藝和飾物等，「見到喜歡就會買，不會計較價錢。」

Tiffany

主辦單位：10萬人參加

D2 Place總監呂智樂（Vicky）表示，他們在2020及2021年均停辦了實體的潑水節，去年因為疫情，亦只在商場內做了1天市集，限制了800人入場，今年規模大很多，市集共有115個攤檔、200多個商戶參加，並有「潑水節嘉年華」及「激FUN水戰派對」等重點項目，幾天活動下來，吸引了逾10萬人參加，並帶動了人流到商場，每天人流比平日周末上升了3成。

D2 Place總監呂智樂

【疫後復常】旅遊資訊平台疫下轉型　復100%生意額

本報記者：歐陽佩

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