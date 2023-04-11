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香港Web 3.0協會今成立 陳德霖料為港帶來無限商機

股樓投資 22:00 2023/04/11

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香港Web 3.0協會周一（11日）正式成立，金管局前總裁兼香港Web 3.0協會理事會會長陳德霖出席儀式時表示，在Web 3.0世界中，將激活海量的創新及創作，針對個人數據及資訊、內容，亦將較Web 2.0提供較佳的保護，相信未來可帶來無限商機。他認為若香港力爭在數字經濟及數字金融方面，處於國際領先地位，關鍵在於數字及數據產業化、產業數據化、以及資產數字化等三大方面的發展。



【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

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陳德霖又指，數碼世界並不是脫離現實的虛擬世界，而是以數據形式將虛實結合，若一個虛擬的純數字產品，只能自我閉環存在，無法與現實世界連結，對實體經濟毫無碑益，更直言這並非Web 3.0追求的。Web 3.0協會將會致力推動相關技術變革及產業升級，為業界創立產業標準，透過研究及諮詢，為港府出謀獻策，促進香港成為全球Web 3.0領先的智慧城市及金融中心。

 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：張以正

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