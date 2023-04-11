【中國經濟】内地3月M2升12.7%、符合預期　人民幣新貸3.9萬億

▲ 【中國經濟】3月M2升12.7%、符合預期 人民幣新貸3.9萬億

中國人民銀行公布，截至3月底止，内地廣義貨幣（M2）餘額281.46萬億元（人民幣，下同），按年增12.7%，符合預期，增速比2月末低0.2個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.81萬億元，增5.1%，少於預期的6%。增速比2月末低0.7個百分點；流通中貨幣（M0）餘額10.56萬億元，揚11%。此外，首季央行淨投放現金961億元。

3月人民幣貸款增3.89萬億元

人行指，首季人民幣貸款增10.6萬億元，按年多增2.27萬億元。按部門劃分，住戶貸款增加1.71萬億元，其中，短期貸款增加7653億元，中長期貸款增加9442億元；企（事）業單位貸款增加8.99萬億元，其中，短期貸款增加3.17萬億元，中長期貸款增加6.68萬億元，票據融資減少9803億元；非銀行業金融機構貸款減少791億元。

單以3月計，人民幣貸款增加3.89萬億元，按年多增7497億元。

3月人民幣存款增5.71萬億元

首季人民幣存款增加15.39萬億元，按年多增4.54萬億元。其中，住戶存款增加9.9萬億元，非金融企業存款增加3.18萬億元，財政性存款增加2974億元，非銀行業金融機構存款增加7987億元。

單以3月計，人民幣存款增加5.71萬億元，按年多增1.22萬億元。

人行：3月末社會融資規模存量按年增1成

此外，人行表示，3月末社會融資規模存量為359.02萬億元，按年增10%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為223.96萬億元，增11.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.88萬億元，跌19.3%；委託貸款餘額為11.32萬億元，增3.5%；信託貸款餘額為3.74萬億元，跌10.4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為3.13萬億元，增1.6%；企業債券餘額為31.42萬億元，增1.2%；政府債券餘額為62.02萬億元，增13.5%；非金融企業境內股票餘額為10.85萬億元，增11.2%。

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記者：伍鍵文