美前高官批年輕人工作態度 「未被教育認識工作價值」

美國已故前總統列根（Ronald Reagan）任內的一名前高中近日接受美媒《霍士新聞》（Fox News）訪問時表示，對年輕一代的工作態度感到非常憂慮，指他們未被教導「工作價值」。

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美國近期有數據顯示，民眾現時工作時間較疫情前少。於1985至1988年間出任教育部長貝內特（Bill Bennett）貝內特在訪問中被問及背後原因，指自己並不憂慮富人工作時間短的問題，認為他們只需推動經濟增長，但非常憂慮年輕一代。

貝內特表示，社會未曾教育年輕人工作的價值（value of work）。他質疑現今的家長是否曾經和子女討論工作問題，令他們了解工作的重要性，而且確信學校並未有相關教育。貝內特指，現今年輕人對工作不感興趣（not in favor ）。

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美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics，BLS）數據顯示，3月時受僱美國人平均每周工作38.4小時，較疫情前2019年的平均每周39小時略有減少。2名馬里蘭大學（University of Maryland）教授研究亦發現，美國人工每周工作時間較疫情前整體縮減30分鐘。

BLS數據亦顯示，美國勞動參與率在2020年4月首次封城後就直線下降，雖然現時已開始反彈，惟此前數據亦發現，勞動參與率在疫情前就呈穩定下降趨勢。

但年齡介乎16至19歲組別的勞動參與率卻假疫情前高，有Z世代（Gen Z，即1990年代中後期至2010年出生人士）僱員指，對工作感到非常疲累，有專家分析指是受遠程工作及疫情結束後的壓力所致。

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責任編輯：李俊儀