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北角百福花園靚裝兩房戶都要蝕　4年帳面貶值80萬

股樓投資 17:18 2023/04/11

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雖然近期市況向好，但二手市場仍錄蝕讓買賣，其中北角老牌屋苑百福花園有靚裝單位以698萬元易手，業主持貨4年，蝕約80萬元。 

中原地產施長達說，百福花園百勝閣中層F室，實用面積543平方呎，兩房間隔，享樓景，附有全屋靚裝修及部分傢電，日前獲用家以698萬元承接，實用呎價約12,855元。 

資料顯示，原業主於2019年以778萬元買入單位，持貨4年，現帳面蝕約80萬元，物業期內貶值約10%，而屋苑現時約有70個放盤，入場費由558萬元起。 

延伸閱讀 深圳南山豪宅「深圳灣公館」來港展銷　天際複式屋入場價1657萬人民幣【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 百福花園 中原地產 北角

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