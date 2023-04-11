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【網上趣聞】月入中位數 20K打工仔 網民拆解如何在香港生存

理財智慧 17:32 2023/04/11

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早前政府公布2022第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，當中數據顯示港人的就業收入中位數為2萬港元(撇除外籍家庭傭工)。不過生活在香港這個高成本的城市，衣依住行樣樣都貴，有人認為2萬元的收入根本不夠生存，近日有網民於討論區發文問到月入中位數2萬元到底如何在香港生存，並列出2萬的支出情況供大家作參考。

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每個人的生活習慣都有所不同，賺錢少生活的支出便需要節制。不過正如網民所言，亦有人賺很多，但仍不夠生存，所以學習不同的理財方法亦是對人生有重要的作用。每個打工仔都需要了解個人生活支出費用，適當作出分配，並預留部分用作儲蓄，為人生的目標作好準備。

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責任編輯：陳玉蓮

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