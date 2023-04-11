馬克龍讚揚蔡冠深推動中法文化交流 共迎「文化之春」

▲ 法國總統馬克龍與蔡冠深基金會主席蔡冠深（左）交談。

近日，訪華的法國總統馬克龍出席了第17屆「中法文化之春」開幕式並為活動揭幕。在開幕致辭中，馬克龍讚揚蔡冠深基金會主席、香港新華集團主席蔡冠深多年來為中法文化藝術交流作出重大貢獻。



建民間外交平台 講好「中國故事」「香港故事」



蔡冠深表示，香港被國家定位為中外文化藝術交流中心，自己作為一個中國香港人，很樂於利用平台，通過民間外交和文化交流講好「中國故事」和「香港故事」。早在2017年，應時任法國總統奧朗德邀請，蔡冠深基金會捐資巴黎國立高等美術學院成立蔡冠深巴黎文化中心。其後，蔡冠深基金會連續多年在中國贊助及支持中法文化之春、中法環保月活動，在中國多個城市舉辦了多場法國著名音樂家演奏會。

2018年，蔡冠深基金會又與法國外交部、中國國家博物館、巴黎國立高等美術學院和法國國家視覺藝術中心共同努力，贊助並協助將約130件法國藝術精品，遠涉重洋運到北京的中國國家博物館和昆明的雲南省博物館展出。

此外，蔡冠深基金會與法國廣播電台集團、法蘭西學院分別簽訂了音樂及文化合作備忘錄，並於2019年與巴黎東京宮簽署合作備忘錄，推動東京宮和北京法國國際學校合作，在北京和巴黎創辦兩所現代藝術教學中心。

2021年蔡冠深基金會在北京接手「白雲館」項目，出資修繕改造成為「蔡冠深文化交流中心」。蔡冠深文化交流中心．白雲館項目對外開放以來，法國等歐盟國家在此舉辦多項文化交流活動，已有10多個國家大使在這裏參加過活動，亦是香港特區政府展示香港文化的重要地點。蔡冠深基金會在全球設立了多个文化中心，成為國際民間外交的重要場所。



資助文化交流項目 促進兩國友誼先導者



蔡冠深於北京設立「蔡冠深當代藝術獎」，獎勵和推動中法兩國藝術家進行創作。分別在中國南京、瀋陽成立法國文化中心，舉辦多場法國藝術、電影、美食品鑑和電影周、文化周交流活動。同時，蔡冠深基金會還資助多個中國文化項目到法國交流。

在教育領域，新華集團旗下的北京3e國際學校與法國國際學校攜手，在由法國政府投資7億元人民幣興建的北京法國國際學校新校區合作辦學，雙方互通教育理念，從招生到課程制定等均實行共同管理，培育跨越國界的人才。

據悉，法國先後幾任總統與蔡冠深多次會面，稱讚蔡冠深為「促進兩國友誼的先導者」，法國政府更向他頒授藝術與文學軍官勳章。該勳章由法國文化部設立，用以褒獎對弘揚藝術文化有傑出貢獻的人士。