【餐飲復甦】美酒吧奇招吸客：問答之夜

疫情之後，世界各地的餐飲業都各出其謀吸客，美國就有不少酒吧及餐廳將問答之夜（Trivia Nights）加入到每周或每月活動之中，新晉問答公司不斷冒起，老字號亦已回復到疫前的銷售水平，不過由於缺乏人手，行業復甦步伐仍十分緩慢。

【疫後銷售】靚湯Souper轉攻網購 即日送貨搶生意

現時有些酒吧會自行製作問題，亦有一些會與問答公司合作，後者會在收取固定費用後，提供問題、所需設備和接待服務等。問答題簡單而有趣，適合大班朋友又或情侶，熾熱的答問氣氛並會吸引想贏獎品的客人前來光顧，不少酒吧因而建立了新的顧客群。

位於布魯克林區的Talea Beer Co.酒吧現時每周三都會與問答公司NYC Trivia League合辦比賽，品牌體驗總監Megan Fitzgerald表示，問答之夜帶來的收入幾乎是其他閒日晚上的2倍，「活動吸引了約20個問答小組前來，在2個小時的比賽中，提升了食品和飲料的銷售，酒吧工作人員也會得到更多小費。」

NYC Trivia League現時在紐約市共100多個場地舉辦問答比賽，已超越了2020年初和疫情期間的每周活動量。據專家分析，問答之夜的快速增長是「餐飲娛樂」（Eatertainment）的大勢所趨，它結合了餐飲和互動活動，由於不會大幅增加勞動力成本，故對許多酒吧和餐館都有利。

【疫後經濟】聯邦快遞削減成本 合併快遞業務

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：