【周大調富格曲@iM網欄】曼谷著名法國餐廳  Le Normandie by Alain Roux

每次外遊,訂好機票、酒店之後,就是訂檯吃飯。出發到泰國前,一名去過泰國50多次的「達人」介紹法國餐廳 Le Normandie。達人介紹,值得一試。

Le Normandie 位處曼谷文華東方酒店(Mandarin Oriental, Bangkok),餐廳創立於 1958 年,自此,每年均獲米芝蓮兩星評級,於泰國早己享負盛名。2021年12月起,Le Normandie 邀請了英國 The Waterside Inn 的 Alain Roux 擔任客席主廚,並正式易名為 Le Normandie by Alain Roux。傳奇餐廳 The Waterside Inn 已經連續38年獲米芝蓮三星的榮譽,有機會欣賞 Alain Roux 的廚藝,是一大樂事。

曼谷文華東方酒店已有146年歷史,是泰國第一間五星級酒店,翻新後美侖美奐。今時今日,用手機程式叫車已經非常方便,但市中心仍不時塞車,要準時到步的話,還是早少少出發。到達 Le Normandie by Alain Roux,典型法式佈置,精緻而優雅。餐廳預留了上佳的位置,可以飽覽湄南河的境色。天氣悶熱,先來一杯 Ruppert-Leroy 的香檳,配上兩件精美的法式小點,是個好開始。為了多試幾款不同的菜式,跟太太二人各自點選了不同的前菜、主菜及甜品,配 wine pairing。

前菜有《Noix de Saint-Jacques parfumée au Yuzu, Caviar Oscietre et Sauce aux Huîtres》,以柚子調味的帶子,佐以魚子醬及蠔汁。帶子的口感細膩,加上柚子的香氣,是個清爽的配搭。另一道前菜《Foie Gras poêlé à la Grenobloise, Rondelle d'Orange caramélisée》,鵝肝的油香,以橙片的甜味及果香作為襯托,再配以品酒師介紹的 Domaine Josmeyer Riesling,恰到好處。

主菜之一是《Daurade Rose poêlée aux Artichauts Poivrade et Pommes de Terre d'Autrefois, Emulsion d'Ail Noir》。香煎粉紅鯛魚,配菜薊及手指馬鈴薯,再淋上黑蒜泡沫。魚肉嫩滑,配菜新鮮。至於另一道主菜《Daube de Boeuf à la Beaujolaise, Garniture Grand-Mère 》,為紅酒燉牛臉頰,配以洋蔥、蘑菇和馬鈴薯,是傳統的法式燉菜。牛臉頰經慢煮變得極為鬆軟,搭配 2020 年的 Vin de Pays de Vaucluse Rouge "Le Pigeoulet",口感豐富。

甜品方面,《Sable aux Poires et Myrtilles sur Coulis de Fruits Rouges》是一道經典的梨子和藍莓酥餅。外層的酥餅非常香口,梨子和藍莓的甜味亦恰到好處。而另一度甜品《Mousse de Mascarpone aux Mures et Biscuit Moelleux à la Noisette, Sorbet Mure à la Liqueur de Prunelle》則以黑莓芝士慕斯,搭配榛子軟餅和黑莓冰沙。黑莓沙冰加入了黑刺李琴酒(Sloe Gin) ,令人暫時忘卻窗外三十多度的高温。最後,還有巧手製作的法式小甜點,呷一口果味濃郁的 Cerdon – Méthode Ancestrale ,妙絕。

主廚 Alain Roux 表示:「在我們家族的烹飪中,沒有什麼是非常複雜的。烹調,就在乎於簡單(simplicity),但最細微的細節 (details) 卻往往產生極大的差異。」

要做到他口中的「簡單」,一點都不簡 。

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

