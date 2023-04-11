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【周大調富格曲@iM網欄】曼谷著名法國餐廳  Le Normandie by Alain Roux

名人薈萃 17:13 2023/04/11

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每次外遊，訂好機票、酒店之後，就是訂檯吃飯。出發到泰國前，一名去過泰國50多次的「達人」介紹法國餐廳 Le Normandie。達人介紹，值得一試。

Le Normandie 位處曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental, Bangkok)，餐廳創立於 1958 年，自此，每年均獲米芝蓮兩星評級，於泰國早己享負盛名。2021年12月起，Le Normandie 邀請了英國 The Waterside Inn 的 Alain Roux 擔任客席主廚，並正式易名為 Le Normandie by Alain Roux。傳奇餐廳 The Waterside Inn 已經連續38年獲米芝蓮三星的榮譽，有機會欣賞 Alain Roux 的廚藝，是一大樂事。

 

曼谷文華東方酒店已有146年歷史，是泰國第一間五星級酒店，翻新後美侖美奐。今時今日，用手機程式叫車已經非常方便，但市中心仍不時塞車，要準時到步的話，還是早少少出發。到達 Le Normandie by Alain Roux，典型法式佈置，精緻而優雅。餐廳預留了上佳的位置，可以飽覽湄南河的境色。天氣悶熱，先來一杯 Ruppert-Leroy 的香檳，配上兩件精美的法式小點，是個好開始。為了多試幾款不同的菜式，跟太太二人各自點選了不同的前菜、主菜及甜品，配 wine pairing。

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前菜有《Noix de Saint-Jacques parfumée au Yuzu, Caviar Oscietre et Sauce aux Huîtres》，以柚子調味的帶子，佐以魚子醬及蠔汁。帶子的口感細膩，加上柚子的香氣，是個清爽的配搭。另一道前菜《Foie Gras poêlé à la Grenobloise, Rondelle d'Orange caramélisée》，鵝肝的油香，以橙片的甜味及果香作為襯托，再配以品酒師介紹的 Domaine Josmeyer Riesling，恰到好處。

主菜之一是《Daurade Rose poêlée aux Artichauts Poivrade et Pommes de Terre d'Autrefois, Emulsion d'Ail Noir》。香煎粉紅鯛魚，配菜薊及手指馬鈴薯，再淋上黑蒜泡沫。魚肉嫩滑，配菜新鮮。至於另一道主菜《Daube de Boeuf à la Beaujolaise, Garniture Grand-Mère 》，為紅酒燉牛臉頰，配以洋蔥、蘑菇和馬鈴薯，是傳統的法式燉菜。牛臉頰經慢煮變得極為鬆軟，搭配 2020 年的 Vin de Pays de Vaucluse Rouge "Le Pigeoulet"，口感豐富。

甜品方面，《Sable aux Poires et Myrtilles sur Coulis de Fruits Rouges》是一道經典的梨子和藍莓酥餅。外層的酥餅非常香口，梨子和藍莓的甜味亦恰到好處。而另一度甜品《Mousse de Mascarpone aux Mures et Biscuit Moelleux à la Noisette, Sorbet Mure à la Liqueur de Prunelle》則以黑莓芝士慕斯，搭配榛子軟餅和黑莓冰沙。黑莓沙冰加入了黑刺李琴酒（Sloe Gin） ，令人暫時忘卻窗外三十多度的高温。最後，還有巧手製作的法式小甜點，呷一口果味濃郁的 Cerdon – Méthode Ancestrale ，妙絕。

主廚 Alain Roux 表示：「在我們家族的烹飪中，沒有什麼是非常複雜的。烹調，就在乎於簡單（simplicity)，但最細微的細節  (details)  卻往往產生極大的差異。」

要做到他口中的「簡單」，一點都不簡 。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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