【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股

花旗發表報告表示，將恒生指數、滬深300指數等指數目標延後3個月，即由今年6月延至9月，該行對恒生指數的目標是24000點，滬深300指數是4500點，而MSCI中國的目標是78點。該行指，在近期全球銀行業壓力下，中國市場是一個相對的避風港。不過，花旗分析了316家中國境內企業的去年全年業績，發現低於預期的公司數量（43％）多過超出預期的公司數量（22％），當中表現最佳的板塊包括互聯網、科技、遊戲和消費， 至於交通、醫療健保、房地產和公用事業則表現相對疲弱。

花旗上半年推薦中資股：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【長和系】長和旗下3英國傳數周內 落實和Vodafone合併計劃 詳情請看【下一頁】

花旗又預計，由於疫情後的經濟復甦速度慢於預期，中企今年首季業績料較弱。花旗建議投資者配置風格平衡、多元化的組合，因行業風險仍然高企。該行今年看好互聯網、消費、交通和醫療健保行業，另選出6隻中資股為首選。

【港交所388】互換通傳於數月內啟動 港交所指籌備進展良好 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機