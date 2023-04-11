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【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股

股樓投資 18:10 2023/04/11

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花旗發表報告表示，將恒生指數、滬深300指數等指數目標延後3個月，即由今年6月延至9月，該行對恒生指數的目標是24000點，滬深300指數是4500點，而MSCI中國的目標是78點。該行指，在近期全球銀行業壓力下，中國市場是一個相對的避風港。不過，花旗分析了316家中國境內企業的去年全年業績，發現低於預期的公司數量（43％）多過超出預期的公司數量（22％），當中表現最佳的板塊包括互聯網、科技、遊戲和消費，  至於交通、醫療健保、房地產和公用事業則表現相對疲弱。

花旗上半年推薦中資股：

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【長和系】長和旗下3英國傳數周內 落實和Vodafone合併計劃  詳情請看【下一頁

花旗又預計，由於疫情後的經濟復甦速度慢於預期，中企今年首季業績料較弱。花旗建議投資者配置風格平衡、多元化的組合，因行業風險仍然高企。該行今年看好互聯網、消費、交通和醫療健保行業，另選出6隻中資股為首選。

【港交所388】互換通傳於數月內啟動 港交所指籌備進展良好  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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