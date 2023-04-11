  • 26°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港金域假日酒店 Osteria 意大利餐廳呈獻 皇室食材白露筍美饌

都會情報 16:30 2023/04/11

分享：

分享：

香港金域假日酒店的 Osteria 意大利餐廳將於5月1日至6月30日期間推出一系列全新餐單，讓饕客感受時令食材白露筍的風味。 

在歐洲，白露筍曾是皇室貴族專享的名貴食材。白露筍種植時要把筍莖埋在泥土，避免接觸陽光以產生葉綠素，因而比青露筍少了一份苦澀。正所謂「不時不食」，適逢每年四至六月都是白露筍當造的季節，Osteria 意大利餐廳總廚 Paolo 以之入饌，炮製五款獨特佳餚。頭盤「焗白露筍配荷蘭汁及巴馬火腿」打開盛宴的序幕，清淡的白露筍剛好中和 24 個月熟成巴馬火腿的咸香，而荷蘭汁為整道菜加添了濃郁的奶油味道。推介主菜「慢煮豬頸肉配馬鈴薯茸及白露筍」；經過慢煮 18 小時的西班牙豬頸肉，與薯茸一樣入口即溶，其肉汁豐富又嫩滑，伴上清甜的白露筍，非常滋味。另一特色主菜為「白露筍青豆巴馬臣芝士意大利飯」， 巴馬臣芝士的濃味配上白露筍，濃淡得宜。素食者必試「白露筍炒蘑菇煙芝士薄餅」—— Paolo 以白露筍、蘑菇及煙燻芝士的獨特味道拼湊成一個健康美味的白薄餅（White Pizza）。他更推出「扒白露筍」，讓饕客品嚐白露筍的鮮嫩。

從左至右順時針：白露筍炒蘑菇煙芝士薄餅，港幣$228； 

焗白露筍配荷蘭汁及巴馬火腿，港幣$268； 

白露筍青豆巴馬臣芝士意大利飯，港幣$268； 

慢煮豬頸肉配馬鈴薯茸及白露筍，港幣$388 

以上價錢另設加一服務費，詳情請參與附上之餐單。 

Osteria 意大利餐廳地址：九龍尖沙嘴彌敦道 50 號金域假日酒店 M 樓 
訂座或查詢請電 2315 1010，或點擊連結 https://book.bistrochat.com/osteria。 

(特約)

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

馬克龍讚揚蔡冠深推動中法文化交流 共迎「文化之春」

下一篇文章

GoGoX推香港首個AI社區研習中心 為基層提供免費科技教育
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款