香港金域假日酒店 Osteria 意大利餐廳呈獻 皇室食材白露筍美饌

香港金域假日酒店的 Osteria 意大利餐廳將於5月1日至6月30日期間推出一系列全新餐單，讓饕客感受時令食材白露筍的風味。



在歐洲，白露筍曾是皇室貴族專享的名貴食材。白露筍種植時要把筍莖埋在泥土，避免接觸陽光以產生葉綠素，因而比青露筍少了一份苦澀。正所謂「不時不食」，適逢每年四至六月都是白露筍當造的季節，Osteria 意大利餐廳總廚 Paolo 以之入饌，炮製五款獨特佳餚。頭盤「焗白露筍配荷蘭汁及巴馬火腿」打開盛宴的序幕，清淡的白露筍剛好中和 24 個月熟成巴馬火腿的咸香，而荷蘭汁為整道菜加添了濃郁的奶油味道。推介主菜「慢煮豬頸肉配馬鈴薯茸及白露筍」；經過慢煮 18 小時的西班牙豬頸肉，與薯茸一樣入口即溶，其肉汁豐富又嫩滑，伴上清甜的白露筍，非常滋味。另一特色主菜為「白露筍青豆巴馬臣芝士意大利飯」， 巴馬臣芝士的濃味配上白露筍，濃淡得宜。素食者必試「白露筍炒蘑菇煙芝士薄餅」—— Paolo 以白露筍、蘑菇及煙燻芝士的獨特味道拼湊成一個健康美味的白薄餅（White Pizza）。他更推出「扒白露筍」，讓饕客品嚐白露筍的鮮嫩。

從左至右順時針：白露筍炒蘑菇煙芝士薄餅，港幣$228；

焗白露筍配荷蘭汁及巴馬火腿，港幣$268；

白露筍青豆巴馬臣芝士意大利飯，港幣$268；

慢煮豬頸肉配馬鈴薯茸及白露筍，港幣$388

以上價錢另設加一服務費，詳情請參與附上之餐單。

Osteria 意大利餐廳地址：九龍尖沙嘴彌敦道 50 號金域假日酒店 M 樓

訂座或查詢請電 2315 1010，或點擊連結 https://book.bistrochat.com/osteria。

(特約)