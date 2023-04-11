世邦魏理仕：甲廈空置率料年底升至16.5%　各區租金繼續受壓

中港遇關後，住宅市場率先復甦，但商用物業市場表現不一。其中寫字樓及零售租賃需求有所改善，但工業租賃及投資市場表現相對遜色。

甲級寫字樓方面，淨吸納量連續第三個季度保持正增長，達159,200平方呎，但港島區淨吸納量為負數，原因是企業搬離非核心區。由於第一季度未有新寫字樓供應，加上淨吸納量為正數，所以空置率跌至15.1%，是自2018年第四季度以來首次下跌，而總空置面積則為1,290萬平方呎。

不過，世邦魏理仕辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩說，由於企業繼續實施成本控制政策，加上有更多新的寫字樓供應，預計空置率將呈上升趨勢，料達16.5%，而租金將繼續受壓。

商舖方面，在藥店及化妝品零售商的需求推動下，本季度租賃勢頭加快，抵消了口罩店退租一線街鋪的影響，而整體空置率亦跌0.5個百份點至 14.9%，其中旺角區空置率跌幅最大。

空置情況改善，核心區街鋪租金因此按季錄得1.2%升幅，其中旺角區租金表現較其他地區好，按季增長1.5%。世邦魏理仕商舖部資深董事兼主管溫運強表示，大量旅客重返香港，尤其是中國旅客，帶動零售市場回暖，當中旅遊主導行業，如藥房、化妝品、美容產品及餐飲業等商戶的租賃勢頭加快，但奢侈品牌目前大多持觀望態度。他預計，零售租賃將繼續向好，而核心區街鋪租金今年將上升5%至10%。

工業及物流方面，由於全球經濟不確定性及可用空間有限，租賃勢頭在第一季度進一步減弱。雖然需求疲弱，但低空置率繼續推動倉庫租金按季升0.4%，升幅與去年第四季度相約。世邦魏理仕工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，經濟不利因素影響環球整體需求復甦的勢頭，但本地零售市場反彈，將推動今年倉儲空間需求的增長。

資本市場方面，第一季度商業地產投資額（交易金額超過7,700萬元，不包括純土地或相關交易）按年跌43%至76億元，為2020年第四季度以來數字最低的季度。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，雖然本季度初期商業及市場情緒有所改善，但受高利率、金融市場動盪帶來的不確定性以及信貸收緊所影響，基金投資者變得謹慎，但入境旅客量回升及本港消費力將繼續改善零售和酒店物業的前景。

他續說，隨着中國投資者及海外人士需求的恢復，豪華住宅單位及獨立屋的需求也將增強。

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