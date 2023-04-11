【互聯網券商】老虎國際推TigerGPT　使用OpenAI技術、用戶可登記輪候試用　盤前升1.9%

▲ 【互聯網券商】老虎國際推TigerGPT 使用OpenAI技術、用戶可登記輪候試用

中資互聯網券商老虎國際（美：TIGR）宣布推出人工智能（AI）投資助手—TigerGPT，屬於運用老虎國際的金融資料庫及OpenAI技術開發的文本生成式AI聊天機械人，將內置於其交易平台Tiger Trade。老虎國際表示，TigerGPT目前正處於用戶測試階段，會邀請指定市場的用戶參與，用戶可登記進入輪候名單。

老虎國際美股盤前升1.87%，暫報3.27美元。

據介紹，TigerGPT初期會以繁體中文、簡體中文及英文版本為基礎，未來會新增支援粵語以至其他語言，配合公司。

老虎國際指，新服務利用自身資料庫以及多個付費平台的內容，為用戶提供及時及資訊性的答案，能覆蓋上市公司背景及數據、海量金融知識及投資者教育内容、第三方市場及股票觀點等，以對話形式在數秒內為用戶解答投資問題。

公司續指，TigerGPT每日持續接受訓練，吸收最新的市場資訊，確保互動內容精準扼要。

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編輯：麥德銘