  • 26°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美加息預期持續波動　重開後中國通脹低迷

宏觀解讀 16:20 2023/04/11

分享：

分享：

上周五公布的美國勞工市場數據穩健，新增非農業職位輕微高於預期，失業率意外跌至3.5%。儘管平均工資回落至按年增長4.2%，美國職場狀況仍然熾熱，市場隨即上調下月加息機會至7成。筆者預期，聯儲局最終決定加息與否，將取決於即將公布的通脹數據，以及銀行倒閉造成信貸緊縮的程度。一旦銀行已經迅速收緊信貸，聯儲局堅持加息將會犯下過度收緊貨幣政策的錯誤，並增加經濟出現硬著陸的風險。環觀其他地方，一些主要央行已經暫停加息周期以靜觀其變，筆者仍然認為5月份加息的機會只是一半一半，一切還需等待聯儲局發出進一步信號。

中國通脹數據在3月份進一步回落亦令市場意外，整體通脹下滑至按年升0.7%，工業生產者出廠價格更按年下降2.5%。儘管中國經濟已經重開一段時間，消費需求復甦仍然較慢，與海外國家的重開經濟大相徑庭。筆者推斷，民間未有出現報復式消費，可能與國內經濟復甦前景信心不足，以及中國未有實施大規模財政刺激政策有關，重開後收入即使有所提升，民眾亦寧願增加儲蓄。中國供應鏈亦比較穩定，自從疫情限制撤銷以後，國內物流暢行無阻，勞力供應充裕，青年失業率更高達18.1%，對工資構成抑制壓力。中國通脹低迷，亦意味人民銀行將有更多空間進行寬鬆，但現時經濟數據正在改善，除非再度發生重大風險事件，否則人行短期內重啟減息周期的機會不大。

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 數據低迷衰退憂慮再起　景氣改善中國消費旺盛
2023/04/06
數據低迷衰退憂慮再起　景氣改善中國消費旺盛
外幣滙穗 - 需求疲弱油組意外減產　油價走高重燃通脹憂慮
2023/04/04
需求疲弱油組意外減產　油價走高重燃通脹憂慮
外幣滙穗 - 銀行倒閉風波減緩　中國重申持續開放
2023/03/30
銀行倒閉風波減緩　中國重申持續開放
外幣滙穗 - 聯儲局轉向時機將至　中國冀外資回心轉意
2023/03/28
聯儲局轉向時機將至　中國冀外資回心轉意
外幣滙穗 - 聯儲局如期加息0.25厘　緊縮週期或提早結束
2023/03/23
聯儲局如期加息0.25厘　緊縮週期或提早結束
貨幣政策 美國 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【Bitcoin】比特幣自去年6月首企30000美元　銀行危機受惠者？

下一篇文章

【監管AI】網信辦諮詢管理生成式人工智能　須事前申報安全評估　百度全日跌半成、商湯倒跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【商湯20】商湯升近9%　推自研中文語言大模型「商量」 簡單指令即可生成代碼寫程式、效率提高62%
【商湯20】商湯升近9%　推自研中文語言大模型「商量」 簡單指令即可生成代碼寫程式、效率提高62%
【美股期貨】道指期貨升52點　納指期貨偏軟微跌1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升52點　納指期貨偏軟微跌1點（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接38億港元沽盤　銀行體系結餘跌至663億（不斷更新）
【港股市況】騰訊跌2%、百度跌半成　內房造好、碧桂園升14%　恒指反覆升154點（不斷更新）
【港股市況】騰訊跌2%、百度跌半成　內房造好、碧桂園升14%　恒指反覆升154點（不斷更新）
【港股ADR】官媒力指AI概念泡沫　百度美股低港5%
【港股ADR】官媒力指AI概念泡沫　百度美股低港5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款