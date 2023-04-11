美加息預期持續波動　重開後中國通脹低迷

上周五公布的美國勞工市場數據穩健，新增非農業職位輕微高於預期，失業率意外跌至3.5%。儘管平均工資回落至按年增長4.2%，美國職場狀況仍然熾熱，市場隨即上調下月加息機會至7成。筆者預期，聯儲局最終決定加息與否，將取決於即將公布的通脹數據，以及銀行倒閉造成信貸緊縮的程度。一旦銀行已經迅速收緊信貸，聯儲局堅持加息將會犯下過度收緊貨幣政策的錯誤，並增加經濟出現硬著陸的風險。環觀其他地方，一些主要央行已經暫停加息周期以靜觀其變，筆者仍然認為5月份加息的機會只是一半一半，一切還需等待聯儲局發出進一步信號。

中國通脹數據在3月份進一步回落亦令市場意外，整體通脹下滑至按年升0.7%，工業生產者出廠價格更按年下降2.5%。儘管中國經濟已經重開一段時間，消費需求復甦仍然較慢，與海外國家的重開經濟大相徑庭。筆者推斷，民間未有出現報復式消費，可能與國內經濟復甦前景信心不足，以及中國未有實施大規模財政刺激政策有關，重開後收入即使有所提升，民眾亦寧願增加儲蓄。中國供應鏈亦比較穩定，自從疫情限制撤銷以後，國內物流暢行無阻，勞力供應充裕，青年失業率更高達18.1%，對工資構成抑制壓力。中國通脹低迷，亦意味人民銀行將有更多空間進行寬鬆，但現時經濟數據正在改善，除非再度發生重大風險事件，否則人行短期內重啟減息周期的機會不大。

責任編輯︰梁浩碩

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