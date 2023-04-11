【遊澳優惠】澳門旅遊局延長「買去程送回程」交通計劃　另推酒店住宿優惠

港澳兩地全面通關後，澳門旅遊局於今年首季推出「賞你遊澳門」車船票「買去程送回程」優惠，當局日前表示，續於4月至6月推出第二階段升級版優惠。

澳門旅遊局表示，由即日起至6月30日期間，向香港居民、訪港的台灣及國際旅客推出港澳穿梭巴士車票及船票「買去程送回程」優惠，回程不可與去程同日，鼓勵旅客在澳過夜住宿。第二階段參與票務優惠的服務營辦商包括：

陸路交通：港澳快線、港澳1號及永東直巴管理有限公司

海路交通：噴射飛航及金光飛航

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此外，當局亦與本港9間旅行代理商，推出「賞你遊澳門」優惠活動。由即日起至4月30日，凡於相關持牌旅行代理商訂購指定澳門產品，如餐飲、酒店住宿、玩樂門票等，買滿800港元即減100港元；買滿1,300港元即減200港元。

合作的旅行社及網上平台有東瀛遊、永安旅遊、香港中國旅行社、agoda、kkday、klook、搵房2、明星及Trip.com。

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