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【電話詐騙】通訊辦推「+852」防詐騙提示 本月起境外來電將附話音或文字提醒

理財智慧 19:00 2023/04/11

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通訊事務管理局辦公室今日（4月11日）公布，為提高市民對可疑境外來電的警覺性，本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，以提醒流動服務用戶，有關可疑來電源自香港境外。所有流動服務供應商將於五月一日全面實施相關的提示安排。

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【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

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通訊辦發言人表示：「流動服務供應商會就"+852"來電向所有流動服務用戶發送統一的提示內容「來電源自香港境外，慎防詐騙。」話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出，而文字訊息則會以中英文提供。」有關提示服務由流動服務供應商免費提供，流動服務用戶無須事先登記或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。

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此外，發言人亦提醒「即使來電顯示沒有『+』號，並且顯示為八位數字的香港電話號碼，亦有可能被用作詐騙用途。市民使用電訊服務時，應時刻保持警覺，不應向未經核實身分的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。」

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撰文：鄭日棱

 

 

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