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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】齋戒月食物價上升 究竟誰人可豁免齋戒？

名人薈萃 16:12 2023/04/11

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摩洛哥齋戒月已兩星期了，大家日間都是睡覺，只有小朋友仍歡天喜地充滿活力玩耍，而穆罕默德的姪女法蒂瑪，今年開始要參加齋戒了，她第一年參加齋戒月，又要上學，力量盡失。

齋戒月對我來說沒有影響，和到來摩洛哥旅客一樣，都是繼續吃和渴，生活如常。而穆罕默德及家中的男人（即哥哥及爸爸）都不會留在屋內睡覺，因為太多小孩子了，嘻嘻哈哈，哭哭啼啼總是少不免的，又不能控制；所以，男人選擇到別處瞓覺，家中的婦女繼續照顧子孩及日常家務，基本上沒有分別，只是將家務延至下午吧!

別以為齋戒月男人不用工作，只是他們改為晚上，即是日落後開餐（早餐），吃飽後有氣力才外出工作。

不過，若從事旅遊工作，就繼續日間工作，沒有選擇，除非不幹，旅客不會因為齋戒月而暫停到摩洛哥旅遊。

而這段時間，穆罕默德忍着肚皮打鼓，餓着出外工作。

每年的齋戒月期間所有食物價格必定上漲，售價上升不少於三分一。他曾苦笑說，食物價格上升，為何租車的費用，仍然是一樣呢? ? 這又是十分無奈的事。

齋戒月除了小孩子、孕婦、長者可豁免禁食外，如生病或長期病患者都可豁免，而婦女在生理周期，原來也可以食和喝的!

雖然如此，也不能在街道上大搖大擺吃渴。

齋戒月是伊斯蘭教的重要節日，當地人必須遵守，若觸犯法例，被警察發現，就後果自負了。

所以，不是當地人，也不知道當地傳統習俗，有時候，我也八八掛掛瞭解一下，知多一點點和大家分享。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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