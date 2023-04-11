【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲總值$20現金券

政府將於周日（16日）派發2023年第一期消費券，往年已登記的市民將收到3,000元。而使用八達通領取消費券的市民可留意，OK便利店今日宣布，到店內用八達通領消費券，可獲總值20元OK現金券。

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推廣日期由4月16日至4月22日，每張八達通只限換取一次。

市民以八達通領取消費券後，可獲4張價值5元的優惠券，隨後每次淨消費滿20元即可使用，優惠券有效期將於5月15日。

現金券種類如下：

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若領取消費券市民為「OK齊齊印」會員，4張5元電子優惠券將自動存入會員的手機應用程式戶口，而非會員則可領取4張實體優惠券。

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