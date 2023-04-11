【轉數快】轉數快累計逾1193萬個登記 首季增45萬新戶口

▲ 轉數快按月驟增近17萬個新戶口。

據香港銀行同業結算公司的最新統計，俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統，今年首季共錄得逾1193萬個帳戶登記，

若跟去年底的1147.6萬個戶口相比，今年首3個月累計增加逾45.33萬個登記；如以幅度計，驟升3.95%。

要是只以單月比較，相比2月份的1176萬個戶口，上月的新戶口按月增加16.9萬個。

展望前景，兩大因素料再刺激轉數快的上客量，包括財政司司長陳茂波日前表示，新一期的消費券將在周日（4月16日）發放，加上「開心香港」系列活動啟動在即，兩箭並發有望為本地零售及餐飲市道帶來新的刺激，進一步鞏固經濟復甦勢頭。

市料中銀香港 （02388） 旗下BoC Pay、滙豐（HSBC）PayMe、Tap &Go、AlipayHK支付寶、WeChatPay及八達通，各支付工具商鬥谷着數推優惠，吸引不少商戶利用轉數快等電子錢包收款，齊標榜「轉數快上快、收款新型態」。

再者，市傳港人或最快於11月可用轉數快在泰國付款消費，業界料將刺激新戶，憧憬FPS有望於明年突破1200萬個新關，再創紀錄。

港人據報最快11月可用「轉數快」於泰國付款消費 滙豐擔任代理結算行【下一頁】

此外，泰國為港人旅遊熱點，金管局及泰國央行正積極推進接通兩地快速支付系統，以便港人以「轉數快」、及泰國旅客以泰版快速支付「PromptPay」在兩地跨境付款。市傳「轉數快」與「PromptPay」或有望於今年11月接通，屆時港人將可使用「轉數快」在泰國付款消費，即時兌換泰銖、即時扣數，由滙豐銀行（HSBC）做背後結算。

轉數快與PromptPay若於11月接通，只要有轉數快功能的銀行或電子錢包皆可參與，市傳包括PayMe、BoC Pay、以及八達通等，屆時港人到泰國旅遊利用手機銀行或電子錢包的轉數快功能進行跨境支付。

至於兩地受理商戶方面，消息稱，泰國很多商戶都接受PromptPay付款，當地與新加坡又有跨境支付合作經驗，故港人到泰國使用轉數快問題應不大；但香港商戶本身較少受理轉數快付款，有關方面須積極鼓勵商戶參與轉數快及PromptPay收款。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪