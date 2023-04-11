【監管AI】美國正考慮是否監管ChatGPT等人工智能工具

▲ 【監管AI】美國正考慮監管ChatGPT等人工智能工具

美國拜登政府正研究是否有需要審查ChatGPT等人工智能（AI）工具，以免相關技術引致歧視和散播有害訊息。美國商務部周二將發出為期60日諮詢文件，探討相應問責措施，例如推出具潛在風險的AI工具是否需要先通過認證。

美國國家電訊和訊息管理局（NTIA）指，即使AI工具發展仍在早期階段，但其能力足以令讚歎，亦顯示有需要設置一些保障措施，以確保相關工具能被負責任地使用。該局補充，其法定職責是就技術政策為總統提供建議，而非制定和執行法規。

正當微軟、Google、OpenAI等人工智能龍頭加速發展相關通用人工智能（AGI）應用，部分科技界巨頭包括Tesla 創辦人、OpenAI早期投資者馬斯克提出憂慮，並建議業界暫緩發展AI生態6個月，以釐清技術可能引伸的社會風險。

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編輯：麥德銘