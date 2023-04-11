【異動板塊】AI股集體跳水 百度跌5% 商湯推「日日新SenseNova」 升11%後倒跌

AI概念板塊今日（11日）全綫插水，商湯（00020）宣布推出「日日新SenseNova」大模型體糸，以「大模型+大算力」推進AGI (通用人工智能) 發展的戰略佈局，股價今早曾急升11%至3.7元，但其後倒跌收場，收報3.3元，跌1%，成交額53億元。

其他AI股方面，百度（09888）收報135.2元，跌5.4%；美圖公司（01357）收報2.2元，跌5.6%；金山軟件（03888）收報36元，跌4%。

根據商湯介紹，「日日新SenseNova」具備自然語言處理、内容生成、自動化數據標注、自訂模型訓練等多種大模型及能力。

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在商湯舉行的技術交流日活動上，商湯不僅展示了「日日新SenseNova」大模型體系下的語言大模型，還展示了AI文生圖創作、2D/3D數字人生成、大場景/小物體生成等一系列生成式AI模型及應用，並公佈了商湯依託AI大裝置SenseCore實現「大模型+大算力」融合創新的研發體系。

中金發表報告，今次商湯活動突顯集團作為AI視覺龍頭的實力，包括生成式AI領域達到國內最領先水平，NLP領域達第一梯隊水平，超過市場預期。該行維持商湯「跑贏同業」評級，並上調目標價19%至4.3元。

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記者：李兆明