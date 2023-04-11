▲ 【韓國經濟】韓國央行維持利率3.5%不變 符合預期

韓國銀行（央行）11日召開議息會議，維持基準利率在3.5厘不變，符合預期。韓國近期通脹有回落跡象，3月份通脹從2月的4.8%回落至4.2%，韓國央行總裁李昌鏞預期，當地第二季通脹將進一步放慢至3%區間，但需要保持緊縮立場相當長一段時間，並判斷是否需要進一步加息。

他表示，3月的通脹仍屬高位，由於全球油價隨產油國減產走勢、國內外經濟放緩程度、公用事業費用上調時間和幅度等因素，通脹預測仍存在較大不確定性。

預期韓國經濟下半年回暖

此外，李昌鏞指， 從今年下半年開始，受惠於IT行業觸底反彈，及中國經濟復甦，韓國經濟有望逐步回暖，料 今年GDP增​​長 略低於2 月份預測的 1.6%，惟 不確定性仍然很高。

樓市方面，李昌鏞提到，韓國的家庭貸款及房價仍繼續下跌，不過，房地產市場軟著陸的機會高於去年，不包含科技業的經濟增長情況良好。

此次凍結息口後，韓國與美國的息差從2月的125個基點擴大至150個基點，創下2000年10月以來的最大息差。

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記者：伍鍵文