【港元定存】港元定存開戶迎新賞最高10厘 符合1個條件即賺盡優惠

▲ 多間銀行力谷開戶獎賞

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長假過後，市場觀望氣氛甚濃，今天（4月11日）暫未有銀行調整港元定期存款息。此外，轉眼間已踏入第2季，業界須為季度業績跑數，尤其是力搶新客，近期猛谷手機開戶迎新賞的中銀香港 （02388） 為例，把1個月享4.8厘優惠，原本於3月底截止，現再順延。

除了龍頭中資行外，虛擬銀行谷新客也絕不手軟，例如小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank），夥拍中移動 （00941） MyLink新開戶獲加息券；工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及眾安（ZA Bank），皆推迎新激賞10厘息等。

賺息優惠比較：

另華僑永亨經濟師姜靜指，美國勞動力市場仍較強勁，市料聯儲局於5月4日將繼續加息25個基點，後市緊盯本周四（13日）公布上月會議紀錄。再者，內地3月份CPI按年升幅收窄至0.7%，憧憬中國的貨幣政策有進一步放寬的空間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪