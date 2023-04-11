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【港元定存】港元定存開戶迎新賞最高10厘 符合1個條件即賺盡優惠

15:27 2023/04/11

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多間銀行力谷開戶獎賞

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長假過後，市場觀望氣氛甚濃，今天（4月11日）暫未有銀行調整港元定期存款息。此外，轉眼間已踏入第2季，業界須為季度業績跑數，尤其是力搶新客，近期猛谷手機開戶迎新賞的中銀香港 （02388） 為例，把1個月享4.8厘優惠，原本於3月底截止，現再順延。

除了龍頭中資行外，虛擬銀行谷新客也絕不手軟，例如小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank），夥拍中移動 （00941） MyLink新開戶獲加息券；工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及眾安（ZA Bank），皆推迎新激賞10厘息等。

賺息優惠比較：

  • 富融1個月10厘，成功推薦3名新開戶，以存款上限5萬元計，計及額外年利率及基本息率，期內最多賺息410元；優惠至5月31日
  • 中銀香港1個月4.8厘，手機開戶迎新賞；以上限10萬元計，期內賺息400元
  • 富融1個月8厘，推薦第2名新戶獲加息券8厘，計及基本息率，以存款上限5萬元計，期內賺息325元；至5月底
  • 富融1個月6厘，推薦首名新戶獲加息券6厘，計及基本息率，以存款上限5萬元計，期內賺息245元；至5月止
  • 眾安1個月年息5厘，被推薦的新開戶客獲1張加息券4.9厘，再加基本利率0.1厘；以存款上限5萬元計，期內賺息205元
  • 東亞 （00023） 3個月年息3.5厘，開立數碼新戶口；以上限兩萬元計，期內賺息205元，至6月底
  • 眾安7天年息享10厘，被推薦好友新開戶獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘；以存款上限5萬元計，期內賺息96元

另華僑永亨經濟師姜靜指，美國勞動力市場仍較強勁，市料聯儲局於5月4日將繼續加息25個基點，後市緊盯本周四（13日）公布上月會議紀錄。再者，內地3月份CPI按年升幅收窄至0.7%，憧憬中國的貨幣政策有進一步放寬的空間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

眾安銀行 富融銀行 天星銀行 虛擬銀行 中銀香港（02388） 港元定期存款 定期存款

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