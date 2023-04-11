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【券商點睇】創新藥研發續賦增長動力 先聲藥業未來增長空間大

股樓投資 16:38 2023/04/11

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東北證券表示，先聲藥業（02096）創新藥研發賦能增長動力，高效團隊加速創造價值，且公司創新管線持續推進，未來增長空間較大。該行維持先聲藥業「增持」評級，在研發管線進展持續豐富產品下，預計公司2023至2025年將實現歸母淨利潤14.8億、17.48億及18.99億元人民幣。先聲藥業周二（11日）收報9.04元，升幅7.1%。

 


【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

該行指出，公司新增兩款創新藥獲批上市，商業化領域繼續拓展。截至其報告期末擁有6款創新藥產品已進入商業化階段，期內科賽拉（注射用鹽酸曲拉西利）和先諾新兩款創新藥產品獲批上市。神經領域創新藥先必新亦成功續約國家醫保目錄，報告期內累計惠及88萬患者，覆蓋3440家醫療機構。創新藥產品持續商業化落地，體現公司強大研發能力，有望驅動公司業績進一步成長。

期內公司共開展17種創新藥開展臨床研究，其中已上市產品5種，處於NDA/關鍵臨床階段藥物2種，處於I/II期藥物10種。報告期內，科賽拉治療廣泛期小細胞肺癌III期臨床試驗達到終點，並在WCLC大會公佈結果。先必新治療急性缺血性腦卒中III期臨床研究達成預期療效終點，並已遞pre-NDA申請。先諾欣治療輕中度COVID-19III期臨床研究達成主要療效終點。
 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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另外公司自研候選藥物SIM0278（IL-2muFc）成功實現海外授權，並獲國際生物製藥公司Almirall1500萬美元首付款，最高4.92億美金里程碑付款和低雙位數銷售淨額提成的合作方案。此項合作實現海外授權零突破，促進SIM0278全球化開發及商業化進程，實現公司國際化戰略的重要里程碑。



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記者：鄭昊彤

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港股 先聲藥業（02096） 增持

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