【大行報告】瑞銀：公司具更好增長前景及盈利能力 上調京東健康目標價至80元

瑞銀表示，在京東健康（06618）強勁的供應鏈和有競爭力的產品和服務支持下，公司具有更好的增長前景和盈利能力，而且其今年市盈率預測為2.6倍，低於中國互聯網同行的平均水平，重申其「買入」評級。目標價由77元升至80元。京東健康周二（11日）收報58.6元，升幅1.9%。

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該行認為，京東健康能夠實現領先行業的收入增長，並上調京東健康今明兩年收入預測2至3%，以反映疫情後的強勁需求，以及京東健康的競爭定位在提高營運效率。

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記者：鄭昊彤