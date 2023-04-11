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【大行報告】瑞銀：公司具更好增長前景及盈利能力 上調京東健康目標價至80元

股樓投資 16:15 2023/04/11

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瑞銀表示，在京東健康（06618）強勁的供應鏈和有競爭力的產品和服務支持下，公司具有更好的增長前景和盈利能力，而且其今年市盈率預測為2.6倍，低於中國互聯網同行的平均水平，重申其「買入」評級。目標價由77元升至80元。京東健康周二（11日）收報58.6元，升幅1.9%。

 

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

 

該行認為，京東健康能夠實現領先行業的收入增長，並上調京東健康今明兩年收入預測2至3%，以反映疫情後的強勁需求，以及京東健康的競爭定位在提高營運效率。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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港股 京東健康（06618） 瑞銀 大行報告

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