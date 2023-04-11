【大行報告】高盛：料上半年純利增逾兩成 上調頤海國際目標價至25.6元

高盛表示，頤海國際（01579）的產品組合改善、火鍋調味料的收入貢獻增加、以及銷售費用率下降，估計公司今年上半年的銷售及純利分別增長14%及22%。對其目標價由21.6元上調至25.6元，維持「買入」評級。頤海國際周二（11日）收報24.45元，升幅0.8%。

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該行指出，對於第三方銷售，管理層料火鍋調味料業務仍是公司主要收入來源，而方便速食食品的增長則主要依賴增加新產品。另外隨著海底撈（06862）門店的重新開業，料其關聯方銷售額將在今年有強勁復甦，毛利率穩健。

管理層亦預計，今年收入將錄雙位數增長，跑贏行業，而公司亦會繼續專注於發布新產品、低線城市滲透和改善供應鏈。

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此外，該行引述管理層料今年公司毛利率將有所改善，主要由於成本壓力有所緩解及更佳營銷投資策略，抵銷不利組合的影響。基於公司去年業績超預期以及管理層言論，該行將公司2023至2025年的盈利預測上調7%至11%。

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記者：鄭昊彤