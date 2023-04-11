【旅遊業反彈】 旅遊服務商捷旅：首季度收入按季大增三倍 三類型旅遊方式最受旅客歡迎

根據旅遊發展局的統計數字，2023 年一月份香港市民經陸路、海路及航空途徑離港的總數高達160萬人次，比往年同期上升了2,224.2%。本港豪華旅遊服務機構捷旅亦觀察到旅遊業的強烈需求，與2022 年第四季度相比，公司在 2023 年第一季度的客戶查詢量增加了350%。

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繼三年的禁令後，隨著香港在 2023 年一月迎來疫情後第一艘海外郵輪，捷旅在本季度接獲與郵輪相關的查詢增加 400%，總查詢量達到疫情前的 70%，而與郵輪相關的查詢則更為理想，達到疫情前的 85%。

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捷旅旅遊有限公司董事總經理江梓泓表示：「顧客查詢量上升證明了旅遊業正在回暖，我們十分期待市場的強勁復甦。捷旅於本年度第一季度的收入是上一季度的三倍，經過多年嚴謹的外遊限制，不少市民都希望提高他們在旅遊上的開支，因此我們預計趨勢將持續上升。」他又指，今年第一輪消費券派發的港幣 3,000 元亦首次可用於預訂外遊服務，讓旅遊業有機會與其他行業分一杯羹，但與其力爭消費券帶來的利益，本地旅行社應以更高質素的旅遊產品和服務應對不斷上升的需求，以切合消費者的期望。



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近日 AIA 公布一份關於香港在職港人的問卷透露近六成受訪者均計劃將部分儲蓄花在旅遊上，預算中位數為港幣 22,918 元，開支包括機票、住宿、購物使費等。旅遊業復興，捷旅認為有兩個主要趨勢刺激後疫情期的旅遊業，其一就是跨代旅遊，疫情後人們對家庭的重視程度提高，越來越多人希望與不同年紀的家人共遊；第二個趨勢則是類似完成人生必做清單，越來越多旅客更喜愛單一國家深度遊，而不是多國旅遊。

捷旅集團有限公司主席何柏霆認為：「我們在過去一個季度察覺到市場的變化，越來越多人更偏好單一國家深度遊，其中歐洲和中東仍是最受歡迎的目的地。隨著旅客對高質素和高度自由定制的旅行體驗需求上升，我們預計深度遊的比例仍會繼續增加。」



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為了應付市場新趨勢和迎合大眾的各類需求，捷旅推出了自主旅程（Bespoke Journey），讓客戶能夠根據個人喜好、預算和出行時間設計他們專屬的旅程；同時更提供豪華郵輪體驗，在豪華的郵輪上享受寬敞的套房、精緻的餐飲以及頂級的康樂設施。這些新產品包括將於 5 月啟航的 Oceania Vista 小型豪華郵輪，希望為客戶提供更多元化、更靈活和更有價值的旅程選擇，以滿足他們對旅遊的需求和期望。

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責任編輯：陳詠妍